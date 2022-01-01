В Волгоградской области брат убил брата ударом ножа в сердце





Михайловский районный суд сегодня заключил под стражу местного жителя, который подозревается в убийстве своего брата. Как сообщили в районном суде, с ходатайством об избрании меры пресечения обратился следователь межрайонного СО СУ СК России по Волгоградской области.

Преступление было совершено 30 декабря. Мужчины поссорились. В ходе конфликта фигурант уголовного дела взял с табурета нож и нанес им брату один удар в область груди слева. Пострадавший умер на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В судебном заседании подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения заявленного ходатайства. Они просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку есть признание вины. Однако суд встал на сторону следствия и заключил подозреваемого под стражу до 28 февраля.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



