Расследования

Пешехода на юге Волгограда насмерть задавила снегоуборочная машина

Расследования 31.12.2021 17:19
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31.12.2021 17:19


Погибший в Красноармейском районе Волгограда пешеход попал под колеса частного снегоуборочного автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 51-летний водитель снегоуборщика в настоящее время находится у следователя и дает показания.
Напомним, вечером 30 декабря на улице 40 лет ВЛКСМ неизвестный сбил пешехода, который шел вдоль дороги по обочине по ходу движения транспортных средств. В результате ДТП мужчина скончался. Водитель скрылся с места происшествия, не было известно, на каком автомобиле он передвигался. Сотрудники Госавтоинспекции опросили свидетелей, изъяли записи камер видеонаблюдения и провели комплекс розыскных мероприятий. На основании собранных материалов полицейские пришли к выводу, что смертельное ДТП было совершено снегоуборочной машиной на базе КамАЗ.
Сотрудники ГИБДД обнаружили снегоуборщик на одной из частных баз в Красноармейском районе Волгограда – по некоторым данным, она принадлежит дорожно-строительной фирме. В дальнейшем инспекторы установили личность волгоградца, который в роковой вечер управлял снегоуборочной техникой.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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