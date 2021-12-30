Происшествия

В Волгограде водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Происшествия 30.12.2021 19:40
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30.12.2021 19:40


Полиция разыскивает водителя, который сегодня насмерть сбил пешехода в Красноармейском районе Волгограда и скрылся с места ДТП. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла в 17:30 напротив дома №64Г по ул. 40 лет ВЛКСМ. По предварительной информации, неустановленный водитель совершил наезд на мужчину, который шел вдоль дороги по обочине по ходу движения транспортных средств. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель покинул место происшествия. 
ГИБДД просит всех, кто стал свидетелем, очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, видел марку автомобиля, обратиться в дежурную часть городского ГАИ по номеру телефона 93-77-75 или 02.

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