Экономика

Проведи новогодние каникулы вместе со Сбером

Экономика 31.12.2021 08:58 Новости компаний
0
31.12.2021 08:58 Новости компаний


Сбер и компании его экосистемы к наступающим новогодним каникулам выпустили новую программу спецпроекта «Каникулы со Сбером» — подборку интересного развивающего контента для школьников от 7 до 16 лет и их родителей.
Материалы на сайте структурированы не только по возрасту, но и по формату. Каждый может выбрать для себя наиболее интересный вариант: можно смотреть, слушать или играть.
В проект входят следующие активности:
Лекция популяризатора науки Александра Толмачёва, где он рассказывает, что происходит с климатом и как сохранить нашу планету здоровой. Зрители узнают, может ли человек изменить климат, что общего у коровы и автомобиля, почему вечная мерзлота — не вечная, и к чему может привести глобальное потепление;
Экскурсии и мастер-классы для детей и родителей в кампусах Школы 21 в Москве, Казани и Новосибирске. Участники своими глазами увидят, как устроено самое современное ИТ-образование, и узнают, как его можно получить абсолютно бесплатно;
Онлайн-игра «Новогодний переполох», где каждый участник может помочь Деду Морозу подготовиться к празднику и, выполнив 4 задания, получить новогоднее предсказание, а также возможность выиграть призы;
Познавательные видео про искусственный интеллект от команды AI Journey, которые помогут узнать, что это за технология и как с её помощью удаётся решать сложные задачи;
Саундтреки из любимых отечественных и зарубежных мультфильмов;
Классика для детей — сказки народов мира в исполнении известных актёров и произведения классической музыки в адаптации для детей.
Кроме того, в проекте приняли участие ведущие музеи России, которые предоставили свои образовательные и развлекательные онлайн-активности: плейлисты, квесты, лекции, видеоуроки, мастер-классы об искусстве и науке для всей семьи.
В проекте участвуют: Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Еврейский музей и центр толерантности, ВДНХ, Музей космонавтики, Музей советских игровых автоматов, Дарвиновский музей, Музей Победы, Музей архитектуры имени Щусева, Музей русского импрессионизма, Русский музей и Политехнический музей.
Также в проект войдут:
Праздничный короткометражный фильм «Вовка и зима в тридевятом царстве» от киностудии «Союзмультфильм» можно будет посмотреть с 31 декабря в мультимедийном сервисе Okko и официальном Youtube-канале киностудии «Союзмультфильм»;
С 31 декабря в Okko появятся новые специальные новогодние выпуски популярных проектов Союзмультфильм: «Ну, погоди!», «Крутиксы» и «Простоквашино»;
Конкурс, который поможет научиться классным движениям на льду от фигуристки Анны Щербаковой #КатокСоСбером;
Подкасты для всей семьи — «Папины сказки» от звездных пап в СберЗвуке и «Спроси у Зицера», который доступен в приложении Салют или в СберБанк Онлайн, а также на умных устройствах Sber. Для того, чтобы послушать подкаст, нужно сказать виртуальным ассистентам Салют: «Покажи все ответы Димы Зицера»;
Подкасты для детей — «Энциклопедия интересных вещей», подкаст о финансовой грамотности «Петя и СберКот», подкаст о книгах «Зелёная лампа»;
Новогоднее шоу от телеканала Карусель «Ёлка, кот и Новый год – 2».
С новыми новогодними развлечениями от Сбера можно ознакомиться на портале. 


  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Экономика
30.12.2021 13:28
Экономика 30.12.2021 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2021 11:04
Экономика 30.12.2021 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2021 10:29
Экономика 30.12.2021 10:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2021 09:32
Экономика 30.12.2021 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 18:23
Экономика 29.12.2021 18:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 17:03
Экономика 29.12.2021 17:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 12:42
Экономика 29.12.2021 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 12:32
Экономика 29.12.2021 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 12:28
Экономика 29.12.2021 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 11:20
Экономика 29.12.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 10:42
Экономика 29.12.2021 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 10:34
Экономика 29.12.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.12.2021 09:42
Экономика 29.12.2021 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 09:15
Экономика 29.12.2021 09:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 08:49
Экономика 29.12.2021 08:49
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:00
Президент Абхазии прислал 3 тонны мандаринов детям-инвалидам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:38
В Волгограде отменили скандальную закупку iPhone для директора ГАУСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области почти на 1000% выросла смертность от коронавирусаСмотреть фотографии
08:07
В начале 2022 года в Волгограде потеплеет до +3 градусовСмотреть фотографии
21:33
Волгоградское МЧС купило два люксовых внедорожника почти за 20 млн рублейСмотреть фотографии
19:40
В Волгограде водитель насмерть сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
17:31
Онкобольных из Михайловки и Камышина официально закрепили за ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
В новогоднюю ночь в Волжском автобусы будут работать бесплатноСмотреть фотографии
16:34
За год суд оштрафовал волгоградские УК на 65 млн рублейСмотреть фотографии
16:05
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересногоСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде отремонтируют залатанную улицуСмотреть фотографии
14:40
В СНТ под Волгоградом после энергоколлапса взорвался печной котелСмотреть фотографии
13:56
Если заболеешь в праздники, звони 23-03-03Смотреть фотографии
13:53
Волгоградцев оставили без общественного транспорта в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области прокуратура вступилась за бездомного инвалидаСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде машины попали в ледяную ловушку после порыва трубыСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцев предупредили о перебоях с поставками бензина на АЗССмотреть фотографии
11:46
Волгоградец погорел на афере с фальшивыми сертификатами о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Жители микрорайона в Волгограде ночью остались без теплаСмотреть фотографии
11:08
Два малолетних ребенка пострадали в тройном ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области за два года умерли более 68 тысяч человекСмотреть фотографии
10:44
Под Волгоградом замерзший селянин угнал школьный автобусСмотреть фотографии
10:20
Бухгалтер и санитарка в Волгоградской области лишились 2,8 млн рублейСмотреть фотографии
09:35
Стреляли холостыми: Волгоградский гарнизон провел предновогодние ученияСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде при поддержке Сбербанка открывается новый катокСмотреть фотографии
09:24
Губернатор Бочаров почтил память погибших в терактах 2013 года в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области мужчина сгорел заживо в квартиреСмотреть фотографии
19:57
Смерть - не причина: в Волгограде мусорный регоператор и коллекторы требуют денег с умершей 5 лет назад женщиныСмотреть фотографии
17:53
В парке Волжского установили арт-объект в виде головы человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 