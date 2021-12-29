Экономика

ВТБ станет партнером проекта «МегаФон 1440»

Экономика 29.12.2021 12:42 Новости компаний
0
29.12.2021 12:42 Новости компаний


МегаФон, Группа ВТБ и «МегаФон 1440» подписали соглашение о вхождении банка ВТБ (ПАО) в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных. 
Основной задачей проекта является создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики. 
С декабря 2021 года «МегаФон 1440» начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства, необходимую для создания низкоорбитальной спутниковой системы. Привлечение ВТБ в качестве инвестора - важный этап дальнейшего развития проекта. В ближайший год проект ожидает как кратный рост существующих команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений. 
В результате сделки МегаФон сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, группе ВТБ будет принадлежать 15%, 10% сохранит команда «МегаФон 1440» – Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440». Инвестиции банка составят 2 млрд руб. 
«Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных – амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики», - заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. 
«За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов – космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т.д. Также в ноябре 2021 года  решением ГКРЧ нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах», - пояснил Алексей Шелобков, генеральный директор компании «МегаФон 1440».
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.
МегаФон 1440 - компания, реализующая проект по изучению использования низкоорбитальных спутников для высокоскоростной передачи данных. Создана в 2020 году. Основные задачи проекта – разработка коммерчески успешных спутниковых сетей: построение эффективной экономической модели и технологической базы, разработка прототипов оборудования, а также проведение испытаний на земле и в космосе. Интеграция низкоорбитальных спутников с наземной инфраструктурой позволит обеспечить высокоскоростной связью всю территорию России и мира, в том числе самые отдаленные регионы.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Экономика
29.12.2021 12:32
Экономика 29.12.2021 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 12:28
Экономика 29.12.2021 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 11:20
Экономика 29.12.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 10:42
Экономика 29.12.2021 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 10:34
Экономика 29.12.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.12.2021 09:42
Экономика 29.12.2021 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 09:15
Экономика 29.12.2021 09:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 08:49
Экономика 29.12.2021 08:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 16:16
Экономика 28.12.2021 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 16:11
Экономика 28.12.2021 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 16:02
Экономика 28.12.2021 16:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 13:56
Экономика 28.12.2021 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 13:51
Экономика 28.12.2021 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 12:31
Экономика 28.12.2021 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2021 11:09
Экономика 28.12.2021 11:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:13
В Волгограде вспомнили жертв теракта на железнодорожном вокзалеСмотреть фотографии
15:36
На заметенной трассе в Волгоградской области три человека пострадали в массовой аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
Налоговики исполнили заветные мечты 10 детей из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Пятиэтажку в Волгограде пятые сутки заливает кипятком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:31
В развитие Михайловки Волгоградской области вложат более 2 млрд рублейСмотреть фотографии
13:10
Легковушка попала под фуру на заснеженной трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Пьяный водитель без прав сбил пенсионерку в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Население Волгоградской области вымирает из-за коронавирусаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде риэлтор сознался в совершенном 20 лет назад убийстве клиентаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области подвели итоги нацпроекта «Производительность труда» за 2021 годСмотреть фотографии
12:18
На трассе под Волгоградом образовалась 7-километровая пробка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:55
В Волгограде заключенному продлили срок за телефонное мошенничествоСмотреть фотографии
11:20
Волгоградский филиал Россельхозбанка поздравляет с праздникамиСмотреть фотографии
10:55
Губернатор Волгоградской области проехал в метель по московской трассеСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде вычислили самозванца в сети ювелирных магазиновСмотреть фотографии
10:34
За три месяца на завод «Красный Октябрь» пришли работать 366 волгоградцевСмотреть фотографии
10:24
«Смех и радость»: Дед Мороз принес праздник детям во дворах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:18
Экс-депутату Волгоградской облдумы доверили региональное ЖКХСмотреть фотографии
10:03
Администрацию Волгограда оштрафовали за сброс неочищенных стоков в ВолгуСмотреть фотографии
09:54
В хуторе Волгоградской области погиб неизвестныйСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде пробки достигли 10 балловСмотреть фотографии
08:42
В новогоднюю ночь в Волгоградской области пойдет мокрый снегСмотреть фотографии
08:07
Транспортный коллапс: Волгоград и федеральные трассы парализовало снегопадомСмотреть фотографии
20:37
Жители Михайловки Волгоградской области попросили Путина спасти онкодиспансерСмотреть фотографии
19:34
Волгоградский облсуд отправил в колонию строгого режима душителя девушки из Йошкар-ОлыСмотреть фотографии
19:10
Волгоград парализовали предновогодние 9-балльные пробкиСмотреть фотографии
18:01
Полсотни брошенных сетей достали из Цимлянского водохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:30
Визит волгоградцев в Роспотребнадзор закончился вызовом полицииСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде открыли бюст выдающемуся полководцуСмотреть фотографии
17:16
Комитет строительства Волгоградской области обрел председателяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 