ВТБ станет партнером проекта «МегаФон 1440»

Экономика 29.12.2021 12:42 Новости компаний
0
29.12.2021 12:42 Новости компаний
МегаФон, Группа ВТБ и «МегаФон 1440» подписали соглашение о вхождении банка ВТБ (ПАО) в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.
Основной задачей проекта является создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.
С декабря 2021 года «МегаФон 1440» начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства, необходимую для создания низкоорбитальной спутниковой системы. Привлечение ВТБ в качестве инвестора - важный этап дальнейшего развития проекта. В ближайший год проект ожидает как кратный рост существующих команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений.
В результате сделки МегаФон сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, группе ВТБ будет принадлежать 15%, 10% сохранит команда «МегаФон 1440» – Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440». Инвестиции банка составят 2 млрд руб.
«Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных – амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики», - заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.
«За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов – космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т.д. Также в ноябре 2021 года решением ГКРЧ нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах», - пояснил Алексей Шелобков, генеральный директор компании «МегаФон 1440».
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.
МегаФон 1440 - компания, реализующая проект по изучению использования низкоорбитальных спутников для высокоскоростной передачи данных. Создана в 2020 году. Основные задачи проекта – разработка коммерчески успешных спутниковых сетей: построение эффективной экономической модели и технологической базы, разработка прототипов оборудования, а также проведение испытаний на земле и в космосе. Интеграция низкоорбитальных спутников с наземной инфраструктурой позволит обеспечить высокоскоростной связью всю территорию России и мира, в том числе самые отдаленные регионы.
Реклама
В Волгоградской области подвели итоги нацпроекта «Производительность труда» за 2021 год29.12.2021 12:32
Экономика 29.12.2021 12:32
Банк «Открытие»: в 2022 году доходность банковских вкладов будет покрывать инфляцию29.12.2021 12:28
Экономика 29.12.2021 12:28
Волгоградский филиал Россельхозбанка поздравляет с праздниками29.12.2021 11:20
Экономика 29.12.2021 11:20
Открытие Private Banking устроил новогодний паблик-ток с Алексеем Кортневым29.12.2021 10:42
Экономика 29.12.2021 10:42
За три месяца на завод «Красный Октябрь» пришли работать 366 волгоградцев29.12.2021 10:34
Экономика 29.12.2021 10:34
Тысяча ключевых сотрудников станут акционерами Сбера29.12.2021 09:42
Экономика 29.12.2021 09:42
Опрос ВТБ: половина россиян выбирает экологичные подарки на Новый год29.12.2021 09:15
Экономика 29.12.2021 09:15
Банк «Открытие»: в следующем году доллар имеет все шансы на укрепление29.12.2021 08:49
Экономика 29.12.2021 08:49
Эксперты ВТБ рассказали, как сэкономить на ипотеке в 2022 году28.12.2021 16:16
Экономика 28.12.2021 16:16
Сбер открыл в Волгограде первые два офиса нового формата28.12.2021 16:11
Экономика 28.12.2021 16:11
Волгоградская область отмечена за самый высокий прирост производительности труда28.12.2021 16:02
Экономика 28.12.2021 16:02
ВТБ запустил сервис подбора депозитов для бизнеса28.12.2021 13:56
Экономика 28.12.2021 13:56
Сбер запустил сервис для предпринимателей для продаж в соцсетях28.12.2021 13:51
Экономика 28.12.2021 13:51
ПСБ увеличит максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки28.12.2021 12:31
Экономика 28.12.2021 12:31
Успех команды: достижения бизнеса 202128.12.2021 11:09
Экономика 28.12.2021 11:09
Реклама