Легковушка попала под фуру на заснеженной трассе в Волгоградской области











Водитель Ford Focus не справился с управлением и вылетел под фуру на заснеженной трассе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла на 144 километре трассы "Волгоград-К. Шахтинский".

По предварительной информации, сегодня утром водитель легковушки двигался в сторону Ростова-на-Дону. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo. В результате сильного удара оба автомобиля вылетели с трассы. Водитель легковушки госпитализирован.





Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области