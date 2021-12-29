Легковушка попала под фуру на заснеженной трассе в Волгоградской области

Происшествия 29.12.2021 13:10
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29.12.2021 13:10
Водитель Ford Focus не справился с управлением и вылетел под фуру на заснеженной трассе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла на 144 километре трассы "Волгоград-К. Шахтинский".
По предварительной информации, сегодня утром водитель легковушки двигался в сторону Ростова-на-Дону. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo. В результате сильного удара оба автомобиля вылетели с трассы. Водитель легковушки госпитализирован.
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области
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