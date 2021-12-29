



Сброс неочищенных сточных вод в Волгу выявлен в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, по факту загрязнения Волги администрации Волгограда назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Центральный районный суд Волгограда признал, что администрация города привлечена к административной ответственности законно.





Ранее в Межрегиональное управление Росприроднадзора поступило обращение о загрязнении Волги неочищенными стоками из коллектора ливневой канализации. Совместно с представителями экспертной организации филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Волгоградской был осуществлен выезд в Сарептский затон в границах Красноармейского района Волгограда. Факт сброса сточных вод и строительных работ подтвердился. В ходе выезда установлено, что поверхностные и дренажные сточные воды с территории Красноармейского района через сети ливневой канализации, которые расположены по бульвару Энгельса, без очистки сбрасываются в Волгу. Был произведен отбор проб природной воды в водоохраной зоне реки. По результатам полученных результатов установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в Волге.





По результатам проведенного административного расследования установлено, что ответственным лицом за сброс сточных вод из коллектора ливневой канализации является администрация Волгограда. Мэрия не согласилась с наказанием и обжаловала постановление в суде, но решение было оставлено без изменений.



