Волгоградская область отмечена за самый высокий прирост производительности труда

Экономика 28.12.2021 16:02
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28.12.2021 16:02
Волгоградская область приняла участие в итоговом семинаре Федерального центра компетенций, посвященному результатам работы Региональных центров компетенций по реализации задач 2021 года и обсуждению новых целей. Мероприятие проходило в городе Белокурихе Алтайского края в рамках национального проекта «Производительности труда».
Встречу открыла заместитель генерального директора ФЦК по аналитике и методологии Светлана Горчакова. Она обратила внимание, что национальный проект «Производительность труда» отличается высоким уровнем организации, где многие процессы четко выстроены и зарегламентированы.
На мероприятии эксперты Федерального центра компетенций отметили регионы, показавшие высокие результаты. В их число вошла Волгоградская область, которая показала самый высокий прирост производительности за 2020 год.
Доля предприятий-участников национального проекта, которые достигли в 2020 году целевых показателей по приросту производительности труда, составила 61%. Так, у 11 предприятий Волгоградской области производительность труда возросла более чем на 10%.
«Чтобы поддерживать высокое качество работы, в этом году введена сертификация РЦК как важного инструмента обмена опытом и лучшими практиками. Сегодня организованы 60 региональных центров компетенций, с учетом Москвы, который был создан в конце этого года. Из 45 РЦК 31 прошли сертификацию, показав достойный уровень организации работы по реализации задач нацпроекта», – отметила заместитель генерального директора ФЦК по аналитике и методологии Светлана Горчакова.
Добавим, на сегодняшний день Волгоградская область в числе передовиков по вовлечению предприятий в национальный проект «Производительность труда». Его участниками стали уже 47 предприятий региона.
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