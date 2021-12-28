



До 6 лет лишения свободы грозит главному бухгалтеру МИФНС России №11 по Волгоградской области за присвоение денежных средств в крупном размере. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, главбух налоговой инспекции обвиняется хищении более 280 тысяч рублей, которые сдавали сотрудники инспекции в качестве пожертвований для нужд подшефного детского дома. Вину обвиняемая не признает. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками отделения № 5 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.



