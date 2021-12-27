Водитель-подросток ответит в суде за сбитого под Волгоградом полицейского

В Среднеахтубинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка-водителя, который в ходе погони сбил сотрудника полиции. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

1 декабря этого года в ходе несения службы инспекторами ДПС был замечен автомобиль ВАЗ-21099, на стеклах которой была установлена тонировка. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но он их проигнорировал. В ходе погони за нарушителем инспекторам ДПС удалось опередить автомобиль, однако молодой человек продолжил движение на своем автомобиле и умышленно сбил сотрудника полиции. Подросток полностью признал свою вину.

Его действия следователи определили как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст.318 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.



