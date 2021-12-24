Жители Волгоградской области задолжали государству 758 миллионов

Экономика 24.12.2021 17:04
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24.12.2021 17:04
Не все налогоплательщики Волгоградской области до 1 декабря заплатили транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество с физических лиц. Как сообщили в УФНС России по региону, на текущий момент это сделали 90% граждан. Поступления в консолидированный бюджет Волгоградской области от данных налогов составили 2,7 миллиарда рублей. Более 300 тысяч налогоплательщиков задолжали 758 миллионов рублей - такова задолженность на текущую дату.
Налоговые органы в декабре направят должникам требования об уплате налога и пени. Граждане, у которых есть личный кабинет на сайте налоговой службы, получат электронное уведомление. Остальные получат требования об уплате по почте. Если человек не отреагирует на требования, то задолженность будет взыскана в судебном порядке. Неуплата налогов может привести к наложению ареста на имущество и ограничению на выезд из страны.
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