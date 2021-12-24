Экономика

Жители Волгоградской области задолжали государству 758 миллионов

Экономика 24.12.2021 17:04
0
24.12.2021 17:04


Не все налогоплательщики Волгоградской области до 1 декабря заплатили транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество с физических лиц. Как сообщили в УФНС России по региону, на текущий момент это сделали 90% граждан. Поступления в консолидированный бюджет Волгоградской области от данных налогов составили 2,7 миллиарда рублей. Более 300 тысяч налогоплательщиков задолжали 758 миллионов рублей - такова задолженность на текущую дату. 
Налоговые органы в декабре направят должникам требования об уплате налога и пени. Граждане, у которых есть личный кабинет на сайте налоговой службы, получат электронное уведомление. Остальные получат требования об уплате по почте. Если человек не отреагирует на требования, то задолженность будет взыскана в судебном порядке. Неуплата налогов может привести к наложению ареста на имущество и ограничению на выезд из страны. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Экономика
24.12.2021 16:07
Экономика 24.12.2021 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 15:25
Экономика 24.12.2021 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 15:22
Экономика 24.12.2021 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 13:34
Экономика 24.12.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 12:32
Экономика 24.12.2021 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 10:25
Экономика 24.12.2021 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 10:22
Экономика 24.12.2021 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2021 14:04
Экономика 23.12.2021 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2021 13:48
Экономика 23.12.2021 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2021 11:24
Экономика 23.12.2021 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2021 11:20
Экономика 23.12.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2021 11:00
Экономика 23.12.2021 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2021 20:47
Экономика 22.12.2021 20:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2021 18:08
Экономика 22.12.2021 18:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2021 17:58
Экономика 22.12.2021 17:58
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:52
Руководитель ГУ МВД по Волгоградской области назначен замминистра МВД РФСмотреть фотографии
17:04
Жители Волгоградской области задолжали государству 758 миллионовСмотреть фотографии
16:37
На севере Волгограда устраняют последствия порыва на тепловой сетиСмотреть фотографии
15:22
Из волгоградского роддома выписали маму с новорожденной тройней – Тиграном, Гегардом и ЛилитСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Двое осужденных сбежали из волгоградской колонии под покровом ночиСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде сотруднику железной дороги оторвало ногу вагонами поездаСмотреть фотографии
14:09
В Волгоградской области МУП выставили огромный штраф за добычу воды без лицензииСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области ликвидировали 1600 организаций за фиктивные данныеСмотреть фотографии
13:10
Депутат Волгоградской облдумы отказался от мандата ради новой должностиСмотреть фотографии
13:03
Волгоградские полицейские реанимировали едва не сгоревшего дальнобойщикаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Бочаров пообещал волгоградским депутатам и чиновникам трудный годСмотреть фотографии
12:47
Суд в Волгограде обязал очистить воду в Урюпинском районеСмотреть фотографии
12:33
На Спартановке в Волгограде остывают дома из-за коммунальной аварииСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области в два раза снизилась смертность от коронавирусаСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде странное поведение водителя каршеринговой машины потянуло на "уголовку"Смотреть фотографииCмотреть видео
10:34
В Волгоградской облдуме назначили новых председателей двух комитетовСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области потушили пять машин и автобус: есть пострадавшийСмотреть фотографии
09:17
Волгоград завалит снегом в преддверии Нового ГодаСмотреть фотографии
09:09
В Урюпинске полностью ликвидировали аварию на водопроводеСмотреть фотографии
08:22
В предвкушении праздника: как Волгоград преобразился к Новому 2022 ГодуСмотреть фотографии
23:02
Из-за пожара в многоэтажке в центре Волгограда эвакуировали 20 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
20:13
В центре Волгограда ликвидируют порыв на магистральном трубопроводеСмотреть фотографии
19:41
Река в Волгоградской области обмелела после расчисткиСмотреть фотографии
18:57
В Волгограде экс-судью отправили в колонию за присвоение 50 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Несовершеннолетняя волгоградка украла в магазине алкоголь для мамыСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области замучившую до смерти пасынка мачеху оставили на свободе на 12 летСмотреть фотографии
16:19
Под Волгоградом загорелся лишенный лицензии мусорный полигонСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Волгоградская журналистка спросила Путина про Мамаев курган и экзоскелетыСмотреть фотографии
15:07
В Урюпинске восстановлено теплоснабжение домов и соцобъектовСмотреть фотографии
14:54
Директора лесничества в Волгоградской области оштрафовали за госзаданиеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 