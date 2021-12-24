Сбер подвёл итоги года для каждого клиента в цифрах

Экономика 24.12.2021 15:25
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24.12.2021 15:25
В преддверии Нового года принято подводить итоги. В этом году Сбер решил помочь своим клиентам с подведением личных финансовых результатов и подготовил специальный тест, об этом сообщает пресс-служба банка.
На сайте проекта на sber.ru/2022 в разделе «Итоги года» клиенты Сбербанка смогут узнать, как на самом деле они распоряжались финансами, где чаще тратили, сколько наличных в месяц снимали. «Пользователю предложат авторизоваться с помощью Сбер ID и ответить на ряд вопросов. Персональные вопросы доступны держателям карт СберБанка. Клиент должен угадать, например, на что он больше всего тратил, какие покупки чаще совершал, какой самый популярный плейлист на СберЗвуке, какой фильм чаще всего смотрят на Okko, сколько тонн продуктов доставил СберМаркет 2021 году и во сколько обошлась самая дорогая покупка на СберМегаМаркет», — отмечается в сообщении.
Для создания новогоднего настроения на сайте Сбер подготовил дополнительно и праздничные развлечения — специальный плейлист от СберЗвука и красивые открытки, которые можно отправлять близким через приложение СберБанк Онлайн.
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