Клиенты банка «Открытие» получат доходность по вкладам до 8,6% годовых

Экономика 24.12.2021 12:32 Новости компаний
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24.12.2021 12:32 Новости компаний
Банк «Открытие» вновь повышает ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов. Повышение составит до 0,6 процентных пункта.
Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для премиальных клиентов достигает 8,6% годовых при размещении средств на 1 год во вклад «Надежный» и получении процентов в конце срока.
Ставка 8,6% годовых также доступна по вкладу «Надежный партнер» клиентам банка, получающим зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard.
Ставка для остальных клиентов установлена на уровне 8,4% годовых.
При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада - 50 000 рублей.
Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка» со ставкой 6% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.
Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка.
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