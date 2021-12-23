Несовершеннолетняя волгоградка украла в магазине алкоголь для мамы

Происшествия 23.12.2021 17:14
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23.12.2021 17:14
Следователи в Кировском районе Волгограда возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая убедила свою несовершеннолетнюю дочь украсть алкоголь из магазина. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СКР по региону Дарья Буянова, горе-мать "успокоила" своего ребенка тем, что в силу возраста ей не грозит уголовная ответственность.
По данным следствия, в июне этого года 41-летняя волгоградка, надавив на жалость, уговорила свою несовершеннолетнюю дочь совершить кражу из магазина. Девочке под влиянием матери ничего не осталось, как пойти в магазин вместе с сестрой и совершить преступление.
Теперь женщине грозит ответственность по ч.2 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное родителем).
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