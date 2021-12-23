Экономика

Сады Придонья подвели итоги благотворительной деятельности

Экономика 23.12.2021 13:48
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23.12.2021 13:48


В 2021 году Сады Придонья существенно увеличили объем благотворительной помощи социальным учреждениям Волгоградского региона. Продукцию на сумму пять миллионов рублей компания направила многодетным семьям, пациентам детских отделений медучреждений, инвалидам и одиноким пожилым людям, проживающих в области.
Сады Придонья – один из крупнейших налогоплательщиков в Волгоградской области ежегодно выступают надежным партнером многих благотворительных инициатив, участвуя в различных общественных мероприятиях и акциях. На эти цели в компании «Сады Придонья»  было выделено 20 тонн готовой продукции, из них 16 тонн – это новые кислонемолочные продукты на растительной основе – йогурты, десерты, сметана.
С июля по ноябрь 2021 года совместно с Волгоградским областным благотворительным Фондом социальной поддержки населения прошёл ряд благотворительных акций. Продукция на сумму 2 миллиона рублей отправлена одиноким, пожилым людям, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, детям военного Сталинграда, жителям блокадного Ленинграда, а также многодетным семьям города Волжского и Урюпинского муниципального района Волгоградской области. 

С целью поддержки и укрепления здоровья подрастающего поколения свыше 1000 литров соков и 20 тысяч кислонемолочных продуктов были направлены детям, находящимся на лечении в медучреждениях Волгограда и Волжского. Кроме этого, в рамках реализации проекта «Своих не бросаем»  Фонда социальных проектов «Наследие» вкусные новинки были переданы семьям с детьми  с ограниченными возможностями здоровья, а также в отдел по церковной благотворительности и социальному служению Волгоградской епархии для питания прихожан. 
Компания «Сады Придонья» на постоянной основе оказывает помощь тем, кому она необходима, принимает участие в благотворительных программах различных фондов.
«Благотворительность – это нормально для развитого общества, – говорит руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Добрые дела сегодня нужны как никогда, ведь во внимании и заботе нуждаются многие. Мы рады, что наша компания может внести свою лепту и сделать мир хоть чуточку лучше». 

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