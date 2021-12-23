Сады Придонья подвели итоги благотворительной деятельности

Экономика 23.12.2021 13:48
0
23.12.2021 13:48
В 2021 году Сады Придонья существенно увеличили объем благотворительной помощи социальным учреждениям Волгоградского региона. Продукцию на сумму пять миллионов рублей компания направила многодетным семьям, пациентам детских отделений медучреждений, инвалидам и одиноким пожилым людям, проживающих в области.
Сады Придонья – один из крупнейших налогоплательщиков в Волгоградской области ежегодно выступают надежным партнером многих благотворительных инициатив, участвуя в различных общественных мероприятиях и акциях. На эти цели в компании «Сады Придонья» было выделено 20 тонн готовой продукции, из них 16 тонн – это новые кислонемолочные продукты на растительной основе – йогурты, десерты, сметана.
С июля по ноябрь 2021 года совместно с Волгоградским областным благотворительным Фондом социальной поддержки населения прошёл ряд благотворительных акций. Продукция на сумму 2 миллиона рублей отправлена одиноким, пожилым людям, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, детям военного Сталинграда, жителям блокадного Ленинграда, а также многодетным семьям города Волжского и Урюпинского муниципального района Волгоградской области.
С целью поддержки и укрепления здоровья подрастающего поколения свыше 1000 литров соков и 20 тысяч кислонемолочных продуктов были направлены детям, находящимся на лечении в медучреждениях Волгограда и Волжского. Кроме этого, в рамках реализации проекта «Своих не бросаем» Фонда социальных проектов «Наследие» вкусные новинки были переданы семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также в отдел по церковной благотворительности и социальному служению Волгоградской епархии для питания прихожан.
Компания «Сады Придонья» на постоянной основе оказывает помощь тем, кому она необходима, принимает участие в благотворительных программах различных фондов.
«Благотворительность – это нормально для развитого общества, – говорит руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Добрые дела сегодня нужны как никогда, ведь во внимании и заботе нуждаются многие. Мы рады, что наша компания может внести свою лепту и сделать мир хоть чуточку лучше».
Реклама
По итогам 11 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 82,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ23.12.2021 14:04
Экономика 23.12.2021 14:04
ВТБ: треть россиян рассчитывает на увеличение доходов и накоплений в 2022 году23.12.2021 11:24
Экономика 23.12.2021 11:24
Банк «Открытие»: в 2022 году цены на жилье могут снизиться на 3-5%23.12.2021 11:20
Экономика 23.12.2021 11:20
Сбер снизил первоначальный взнос по ряду ипотечных продуктов по двум документам до 10%23.12.2021 11:00
Экономика 23.12.2021 11:00
В свой профессиональный праздник энергетики подвели итоги уходящего года22.12.2021 20:47
Экономика 22.12.2021 20:47
Банк «Открытие»: по итогам 2022 года инфляция замедлится вдвое22.12.2021 18:08
Экономика 22.12.2021 18:08
Волгоградская область перевыполнила цель по созданию потоков-образцов на предприятиях22.12.2021 17:58
Экономика 22.12.2021 17:58
Банк «Открытие» сделал выгоднее операции обмена валют для предпринимателей22.12.2021 12:51
Экономика 22.12.2021 12:51
111 тысяч выплат через СберБанк Онлайн было осуществлено по страховому возмещению по вкладам банков с отозванной лицензией22.12.2021 11:54
Экономика 22.12.2021 11:54
ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки в Волгограде22.12.2021 11:33
Экономика 22.12.2021 11:33
Расчетный листок теперь можно получать в СберБанк Онлайн22.12.2021 11:31
Экономика 22.12.2021 11:31
Победитель конкурса в инстаграме получит четверть миллиона рублей от банка «Открытие»22.12.2021 11:03
Экономика 22.12.2021 11:03
Двойной праздник: в «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечают День энергетика и 65-летие Волгоградской ТЭЦ-222.12.2021 09:15
Экономика 22.12.2021 09:15
Сбер запустил программу льготного рефинансирования ипотеки для семей с детьми21.12.2021 16:14
Экономика 21.12.2021 16:14
«Открытие Инвестиции» определили самые прибыльные инвестиционные продукты 2021 года21.12.2021 15:20
Экономика 21.12.2021 15:20
Реклама