Экономика

ВТБ: треть россиян рассчитывает на увеличение доходов и накоплений в 2022 году

Экономика 23.12.2021 11:24 Новости компаний
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23.12.2021 11:24 Новости компаний


Половина россиян ставит финансовые цели на 2022 год, в том числе почти 40% ожидают в следующем году увеличения доходов и роста накоплений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ накануне Нового года.
Всего о постановке финансовых целей на следующий год заявил каждый второй опрошенный. В том числе 37% респондентов сообщили, что рассчитывают в 2022 году нарастить свои доходы и сформировать или увеличить накопления. Наиболее оптимистично в этом плане настроена молодежь и лица среднего возраста. Среди россиян старше 45 лет на рост дохода рассчитывают около 30% опрошенных, тогда как среди остальных возрастных групп – уже 40%. 
План доходов и расходов составили 12% респондентов, причем наиболее активными в этом вопросе стали молодые россияне. Старшее поколение (45-60 лет), в отличие от молодежи и респондентов среднего возраста, предпочитает действовать по обстоятельствам – об этом заявил каждый третий опрошенный старшего возраста, а среди молодежи на них полагается лишь 19% респондентов. Еще примерно 20% россиян главной задачей на следующий год считают отсутствие новых долгов.
Более половины респондентов рассчитывает потратить на встречу Нового года до 5 тысяч рублей на одного человека, четверть – от 5 до 10 тыс., а около 15% – больше этой суммы. При этом две трети россиян уверены, что расходы на новогоднюю ночь будут сопоставимы с прошлогодними или незначительно их превысят, а 20% готовы потратить намного больше, чем годом ранее, и отметить праздник «с размахом». Большинство опрошенных (67%) намерены отмечать праздник дома. Среди москвичей таких меньше (58%), а среди жителей городов с населением более 100 тыс. человек – больше (71%). Еще 11% будут встречать Новый год в гостях. Уедут за город в канун Нового года всего 4% россиян (в Москве доля выбирающих празднование за городом вдвое больше).
Треть россиян в этом году планирует отметить приближение праздников с коллегами по работе: 15% респондентов ожидают корпоратива в кафе или клубе, 17% – праздничной программы или фуршета в офисе. Еще 15% намерены собраться с коллегами в кафе в частном порядке, а у четверти россиян не планируется ни корпоративного праздника, ни посиделок с коллегами. Еще 20% опрошенных не работают или работают не в коллективе.  
«Все больше россиян тщательно подходят к планированию бюджета, что свидетельствует о росте финансовой грамотности населения, особенно среди молодежи. Накануне Нового года жители нашей страны настроены оптимистично: половина опрошенных рассчитывает, что в следующем году в финансовой сфере произойдут позитивные изменения. Почти каждый пятый ожидает роста доходности по депозитам и укрепления национальной валюты, каждый десятый респондент надеется на рост индексов и доходности инвестиционных вложений. Такой настрой в совокупности с грамотным планированием личного бюджета позволяет ожидать в 2022 году роста деловой активности населения», - комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.
В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

 

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