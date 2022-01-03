Трагедии 2021 года, которые потрясли волгоградцев





Назад, как правило, оглядываются с грустью, а смотрят вперед – с надеждой. Прошедший год, хотя и не был високосным, забрал много жизней – и тех, кто не справился с болезнями, и тех, кто стал жертвой несчастных случаев и ДТП.





Наверное, не осталось тех жителей Волгоградской области, которые бы не столкнулись с горем и растерянностью от ухода родных, сослуживцев, соседей, знакомых, не переживших напасть, вот уже второй год не отпускающую страну из своих цепких и ледяных объятий. Коронавирус погубил, по последним данным, 5579 жителей региона – и молодых, и в расцвете лет, и стариков. Вспомним их всех. И будем надеяться, что когда-нибудь этот кошмар закончится.





начался 2021 год тоже невесело. 3 января в Волжском в результате коммунального ЧП погибли два человека. Из-за порыва тепломагистрали обрушился асфальт, и в яму с кипятком угодили два человека. 65-летний и 75-летний мужчины скончались в больнице. Пострадали еще двое человек, в том числе спасатель МЧС. В этой истории много странностей. По некоторым данным, один из пешеходов, которые рухнули в провал, был нетрезвым и слишком близко подошел к обрыву. Но резонанс от трагедии случился на всю страну. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил своему ведомству заняться расследованием происшествия. Экспертиза показала, что причиной прорыва стал полный коррозийный износ трубы на том участке, где произошла техногенная катастрофа. По одной из версий, это могло произойти из-за неисправного колодца ливневой канализации. Стоки не попадали в колодец, а заливали трубу, которая в конечном итоге сгнила. Суд по этому громкому делу еще не состоялся. Посмотрим, станет ли тайное явным…





В середине марта на реке Ахтуба в Волжском провалились под лед трое детей. 26-летний Валерий Данилов, на глазах которого это все произошло, спас двоих. Третий ребенок, к сожалению, погиб. Парень признавался, что ему было очень страшно, ведь и плавал он так себе. Валерий вспоминал: первая мысль была позвать на помощь, но понял, что потеряет драгоценные минуты и, отбросив свой страх, он бросился на помощь тонущим детям. Смелого волжанина наградили, а он до сих пор переживает, мог ли он спасти третьего ребенка.





16 февраля 2021 года в Волгограде загорелся Качинский рынок. Полыхнули торговые ряды и магазины на площади 2000 квадратных метров. Были эвакуированы 150 человек, однако без жертв не обошлось – одна женщина погибла. Пожар тушили несколько часов. Уже через два дня рынок возобновил свою работу на уцелевших после пожара площадях. Вся помощь, которую получили предприниматели от властей, заключалась в предоставлении других торговых мест на рынке. Однако торговать многим было просто нечем – весь товар сгорел.





30 апреля жители Волгоградской области содрогнулись от страшного известия – в Грачевском районе Ставропольского края на федеральной трассе Астрахань-Ставрополь разбился микроавтобус с детской баскетбольной командой из школы олимпийского резерва №2 Волгограда. Как потом выяснилось, водитель легкового автомобиля при обгоне столкнулся по касательной с грузовиком, который опрокинулся и врезался в микроавтобус, где находились юные спортсменки. Пострадали 18 человек, а пятеро девочек погибли. 3 мая в Волгоградской области был объявлен траур. В этот же день в Волгограде простились с погибшими детьми. Под следствие попали водитель микроавтобуса, который вез детей, а также легкового автомобиля, водитель которой спровоцировал жуткое ДТП. Но оказалось, что к трагедии привел и ряд других обстоятельств – в частности, игнорирование должностными лицами правил перевозки детей. Так, директор СШОР №2 отправила детей на микроавтобусе, не оформив юридических отношений с перевозчиком. Органы ГИБДД о предстоящей поездке уведомлены не были. Кроме того, транспорт, на котором ехала команда, не был оснащен проблесковым маячком желтого цвета, опознавательным знаком «Дети» и устройством для ограничения скорости до 60 километров в час. После этого в регионе прошли массовые проверки организаций, которые работают с детьми. Все как всегда – надо случиться чему-то страшному, чтобы все вдруг вспомнили о своих обязанностях и инструкциях.





Еще одна страшная трагедия произошла 30 августа 2021 года. Четверо спортсменов погибли в жутком ДТП с цементовозом на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области. Братья Виктор и Валерий Костюк, инструкторы тренажерного зала в фитнес-клубе, Табриз Исмаилов и Аманат Хамзин возвращались в Волгоград из Твери со всероссийского турнира по универсальному бою, когда «Тойота» влетела под тяжелую машину. Трое человек погибли сразу на месте аварии. Четвертый скончался в больнице. «Почему так? Почему уходят молодые, здоровые и полные жизни люди?», - рыдали все те, кто хорошо знал спортсменов. Ответы на этот вопрос, наверное, знает только господь Бог…





Еще одно громкое происшествие случилось под занавес года – 7 декабря. В доме №3 по ул. Козака в Кировском районе Волгограда произошел взрыв газа. Пострадала пожилая женщина. Рано утром она хотела зайти на кухню и включила свет – и в ту же секунду раздался оглушительный грохот и начался пожар. Несчастную женщину, которая металась в горящей квартире, спасли соседи. О причинах взрыва, который в официальных сводках почему-то скромно называли «хлопком» и «возгоранием», пока неизвестно – расследование только идет. Между тем, из-за взрыва в несущей стене дома образовалась трещина. Власти пообещали помочь людям в восстановлении поврежденных конструкций.

Новый, 2022 год только начинается. Очень хочется, чтобы мы прожили его без подобных трагедий, а все, кого мы любим, остались с нами....



