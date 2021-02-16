Происшествия 16.02.2021 18:03
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16.02.2021 18:03
От десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей составляет примерный ущерб каждого из владельцев павильонов, уничтоженных огнем на Качинском рынке. Такие цифры в беседе с журналистом ИА «Высота 102» озвучили сами коммерсанты. Так, по оценкам хозяина одной из точек по продаже одежды и носочно-чулочных изделий, уничтоженный огнем товар, принадлежащий ему, потянул порядка на 700 тысяч рублей. «Мне позвонили, я приехал – тут уже все полыхало. У нас все практически сгорело. Вот остатки – все, что смогли вынести», - показывает предприниматель на несколько сумок с вещами и пару-тройку манекенов. Подробнее о пожаре из уст сотрудников рынка – в видеоматериале информагентства.
Напомним, возгорание Качинского рынка в Волгограде произошло около 14 часов. Огонь вспыхнул в торговых рядах. В 15.15 открытое горение было ликвидировано. Уже известно об одной погибшей женщине и пострадавшем мужчине, который госпитализирован в больницу скорой помощи №25.
По состоянию на 18.05 пожар полностью потушен. Выяснением причин возгорания занимается испытательная лаборатория ГУ МЧС по региону.
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