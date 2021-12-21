



Волгоградской области федеральный центр выделит 1,7 миллиарда рублей на строительство дорог. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 100 миллиардов рублей получат 84 субъекта. Волгоградской области выделят 850 миллионов рублей на эти цели в 2022 году и еще столько же – в 2023 году.

Финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства пойдут на приведение в нормативное состояние трасс, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок.



