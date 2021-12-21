Экономика 21.12.2021 08:46
0
21.12.2021 08:46
Волгоградской области федеральный центр выделит 1,7 миллиарда рублей на строительство дорог. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 100 миллиардов рублей получат 84 субъекта. Волгоградской области выделят 850 миллионов рублей на эти цели в 2022 году и еще столько же – в 2023 году.
Финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства пойдут на приведение в нормативное состояние трасс, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок.
Реклама
«Открытие Инвестиции» определили самые прибыльные инвестиционные продукты 2021 года21.12.2021 15:20
Экономика 21.12.2021 15:20
Сбер стал лидером по использованию цифрового профиля гражданина21.12.2021 13:09
Экономика 21.12.2021 13:09
Сбер подвёл предварительные итоги работы розничного блока в 2021 году21.12.2021 12:43
Экономика 21.12.2021 12:43
ВТБ: мошенники обещают россиянам «выплаты» за трудовой стаж21.12.2021 11:00
Экономика 21.12.2021 11:00
Предприниматели Волгоградской области предпочитают онлайн-кредитование21.12.2021 09:59
Экономика 21.12.2021 09:59
Рост цен на продукты питания ускорился в Волгоградской области21.12.2021 09:41
Экономика 21.12.2021 09:41
Волгоградское предприятие увеличило выпуск автокранов за счет бережливых технологий20.12.2021 18:10
Экономика 20.12.2021 18:10
Сбер упростил условия ипотечного кредитования для ряда категорий граждан20.12.2021 12:38
Экономика 20.12.2021 12:38
ВТБ выплатил клиентам почти 100 млн рублей кешбэка по опции «Инвестиции»20.12.2021 11:22
Экономика 20.12.2021 11:22
Металлурги «Красного Октября» в Волгограде перевыполнили план по сдаче металлопроката20.12.2021 10:10
Экономика 20.12.2021 10:10
Районы Волгоградской области попали в долговую кабалу20.12.2021 09:58
Экономика 20.12.2021 09:58
В Волгоградской области снизились темпы рождения нового бизнеса19.12.2021 14:30
Экономика 19.12.2021 14:30
Банк «Открытие»: за 2021 год ключевая ставка выросла вдвое17.12.2021 18:51
Экономика 17.12.2021 18:51
«Росгосстрах Жизнь» предлагает клиентам Открытие private banking заработать на росте ключевой ставки17.12.2021 18:15
Экономика 17.12.2021 18:15
Банк «Открытие»: ЕЦБ не боится инфляции17.12.2021 17:12
Экономика 17.12.2021 17:12
Реклама