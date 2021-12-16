Экономика

РУСАЛ укрепил позиции в экологическом рейтинге WWF

Экономика 16.12.2021 12:43 Новости компаний
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16.12.2021 12:43 Новости компаний


РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, поднялся на 8 позиций в рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний России за 2020 год, подготовленном российским отделением Всемирного фонда защиты природы (WWF).
Согласно отчету WWF, в рейтинге открытости экологической информации российских горнодобывающих и металлургических компаний за 2020 год РУСАЛ занял 11 место, поднявшись сразу на 8 позиций по сравнению с рейтингом за 2019 год. Это одно из самых значительных улучшений среди всех участников рейтинга. При этом итоговый балл, полученный РУСАЛом, более чем в 1,5 раза выше, чем средний по отрасли.
Расчет рейтинга по итогам 2020 года впервые проведен Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА; аккредитовано при ЦБ РФ). В целом исследование WWF выявило рост открытости экологической информации в горнодобывающей и металлургической промышленности: рейтинг 2021 года фиксирует рекордный за все время своего существования средний балл по открытости бизнеса.
«Мы ценим рейтинг WWF, в том числе, за возможность посмотреть на эффективность реализации природоохранной политики у других компаний отрасли. Потому что, когда речь идет о сокращении воздействия на окружающую среду, конкуренция идет на пользу всем. Тем отраднее видеть успехи РУСАЛа в рейтинге WWF. Но более важно, что новое исследование показало рекордный средний балл по открытости за все время существования рейтинга», – отметил директор департамента экологии и климатического регулирования РУСАЛа Иван Ребрик.
«Подобные рейтинги должны способствовать повышению качества управления экологическими рисками в горнодобывающей и металлургической отраслях в России. Уже сейчас мы видим все более растущую открытость лидеров. Поэтому мы надеемся, что наш рейтинг станет реальным стимулом для повышения уровня экологической ответственности, развития коммуникаций с заинтересованными сторонами и обеспечит всестороннюю открытость при обсуждении компаниями их проектов», – сказал руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.
Ежегодный рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний, работающих в России, впервые был опубликован WWF в 2016 году и реализуется при поддержке Европейского союза. Рейтинг призван фиксировать ключевые показатели экологической деятельности компаний отрасли, сравнить основных игроков, фиксировать межгодовую динамику. Рейтинг состоит из трех разделов: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации. При этом некоторые критерии рейтинга существенно жестче требований российского природоохранного законодательства, однако они соответствуют лучшим мировыми практикам в области охраны окружающей среды.
Справка. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).

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