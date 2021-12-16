Сбер предлагает молодёжи поделиться самыми яркими историями 2021 года

Экономика 16.12.2021 12:18 Новости компаний
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16.12.2021 12:18 Новости компаний
СберБанк совместно со СберЗвуком запустил проект «Голос поколения — 2021». В этом проекте каждый представитель молодёжи может рассказать свою самую яркую, самую важную историю из 2021 года, и некоторые из них будут услышаны миллионной аудиторией пользователей СберЗвука.
Самыми тёплыми и яркими историями уходящего года приятно делиться и важно сохранять их для себя. Часто эти рассказы хочется дополнить саундтреком, музыкой, которая передавала бы эмоции от тех событий.
На сайте проекта пользователи могут написать и отправить Сберу свои самые яркие истории из 2021 года, дополнить их тем самым саунтдтреком (просто вписав название) и получить возможность поделиться ими с миллионами пользователей СберЗвука. Десять историй будут отобраны, записаны в аудиоформате и добавлены в главный новогодний плейлист на СберЗвуке «Голос поколения — 2021» вместе с выбранными саундтреками. Там же будут звучат аудиопоздравления от любимых артистов поколения Z. Плейлист появится на СберЗвуке 27 декабря.
Артем Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка: "Для молодых людей мы стараемся создавать актуальные продукты, отвечающие их потребностям: молодёжная СберКарта, СберПрайм по специальной цене, образовательный кредит с господдержкой и др. Для того чтобы новому поколению было выгодно и безопасно пользоваться финансовыми инструментами, в наших проектах мы часто поднимаем тему финграмотности и кибербезопасности.Но мы также понимаем непродуктовые потребности наших молодых клиентов: они хотят испытывать яркие эмоции и быть услышанными. Поэтому в наши проекты мы вкладываем эмоциональную ценность и показываем, что мы готовы слышать наших клиентов, их истории и их любимую музыку".
Эдвард Давыдов, руководитель отдела коммерческих и партнёрских проектов и спецпроектов СберЗвука: "Поколение Z — первое поколение, которое получает музыку не с дисков или кассет, а из аудиосервисов и соцсетей и связывает её с историями, видеороликами и мемами. Зумеры делятся музыкой чаще всего потому, что под неё классно творить, жить и делиться настроением. Каждый момент заслуживает своего саундтрека, поэтому расскажите ваши истории, а мы выберем самые захватывающие, позаботимся о подходящих музыкальных треках и соберём всё это в самый яркий плейлист поколения Z".
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