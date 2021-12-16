Клиенты банка «Открытие» заработали на инвестициях в микротехнологии 9,2% годовых

Экономика 16.12.2021 11:56
0
16.12.2021 11:56
СК «Росгосстрах Жизнь» заплатила клиентам банка «Открытие» более 69 млн рублей в результате автоотзыва и выплаты купона по стратегии «Передовые микротехнологии 3.0» в конце ноября 2021 года. Доходность составила 9,2% годовых в рублях.
В стратегию «Передовые микротехнологии 3.0» входят бумаги AMD, Qualcomm, Skyworks Solutions, Intel, Taiwan Semiconductor.
В 2021 году «Росгосстрах Жизнь» провела четыре автоколла по нотным стратегиям «Передовые микротехнологии», «Передовые микротехнологии 2.0», «Передовые микротехнологии 3.0» и «Кибербезопасность». Общая сумма выплат за год по ним составила более 275 млн рублей. Максимальная доходность достигала 9,6% годовых в рублях и 9,1% годовых в долларах США.
«Несмотря на рост инфляции и ключевой ставки, а также продолжающуюся пандемию, ноты в оболочке договоров «Росгосстрах Жизнь» показали в этом году отличную динамику и принесли доходность нашим клиентам из банка «Открытие», в отличие от многих активов, которые сейчас торгуются ниже недавних локальных максимумов, – отмечает Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь». – Клиентам, инвестировавшим в ноты в оболочке полисов страхования жизни, доступны преимущества сразу обоих классов инструментов. Помимо понятных инвестиционных стратегий, как и в структурных нотах, клиенты имеют ликвидный инструмент с опцией автоотзыва, который позволяет зафиксировать доход и досрочно без потерь вывести инвестиции для последующего выбора новой стратегии. А страховая оболочка дает как неснижаемый уровень защиты капитала, так и дополнительные льготы».
Реклама
Получить ипотеку на загородную недвижимость, гараж или строительство дома можно по двум документам16.12.2021 13:26
Экономика 16.12.2021 13:26
РУСАЛ укрепил позиции в экологическом рейтинге WWF16.12.2021 12:43
Экономика 16.12.2021 12:43
Сбер предлагает молодёжи поделиться самыми яркими историями 2021 года16.12.2021 12:18
Экономика 16.12.2021 12:18
ПСБ получил Национальную банковскую премию за платежный сервис для предпринимателей в мессенджерах16.12.2021 10:34
Экономика 16.12.2021 10:34
ВТБ победил в двух номинациях ИТ-премии CIO Awards16.12.2021 10:13
Экономика 16.12.2021 10:13
Признание и высокие правительственные награды получили аграрии Волгоградской области благодаря технике Ростсельмаш16.12.2021 08:54
Экономика 16.12.2021 08:54
В детских садах Волгограда с нового года будет работать новый оператор питания16.12.2021 07:54
Экономика 16.12.2021 07:54
Банк «Открытие»: котировки палладия упали до минимумов с марта 2020 года15.12.2021 18:17
Экономика 15.12.2021 18:17
Проект банка «Открытие» в TikTok признан одним из самых ярких в 2021 году15.12.2021 17:01
Экономика 15.12.2021 17:01
ПСБ запустил «Школу инвестора» на своем сайте15.12.2021 16:42
Экономика 15.12.2021 16:42
Два предприятия Волгоградской области начали повышать свою эффективность за счет бережливых технологий15.12.2021 15:59
Экономика 15.12.2021 15:59
В «Росгосстрах Жизнь» стартовали выплаты клиентам банка «Открытие» по заканчивающимся договорам ИСЖ15.12.2021 15:50
Экономика 15.12.2021 15:50
ВТБ в 2021 году поддержал детские больницы из 22 регионов России15.12.2021 15:33
Экономика 15.12.2021 15:33
Банк «Открытие» обновляет условия премиального обслуживания для новых клиентов15.12.2021 13:56
Экономика 15.12.2021 13:56
Победители акселератора для школьников SberZ получат дополнительные баллы к ЕГЭ15.12.2021 13:35
Экономика 15.12.2021 13:35
Реклама