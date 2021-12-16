Клиенты банка «Открытие» заработали на инвестициях в микротехнологии 9,2% годовых





СК «Росгосстрах Жизнь» заплатила клиентам банка «Открытие» более 69 млн рублей в результате автоотзыва и выплаты купона по стратегии «Передовые микротехнологии 3.0» в конце ноября 2021 года. Доходность составила 9,2% годовых в рублях.

В стратегию «Передовые микротехнологии 3.0» входят бумаги AMD, Qualcomm, Skyworks Solutions, Intel, Taiwan Semiconductor.

В 2021 году «Росгосстрах Жизнь» провела четыре автоколла по нотным стратегиям «Передовые микротехнологии», «Передовые микротехнологии 2.0», «Передовые микротехнологии 3.0» и «Кибербезопасность». Общая сумма выплат за год по ним составила более 275 млн рублей. Максимальная доходность достигала 9,6% годовых в рублях и 9,1% годовых в долларах США.

«Несмотря на рост инфляции и ключевой ставки, а также продолжающуюся пандемию, ноты в оболочке договоров «Росгосстрах Жизнь» показали в этом году отличную динамику и принесли доходность нашим клиентам из банка «Открытие», в отличие от многих активов, которые сейчас торгуются ниже недавних локальных максимумов, – отмечает Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь». – Клиентам, инвестировавшим в ноты в оболочке полисов страхования жизни, доступны преимущества сразу обоих классов инструментов. Помимо понятных инвестиционных стратегий, как и в структурных нотах, клиенты имеют ликвидный инструмент с опцией автоотзыва, который позволяет зафиксировать доход и досрочно без потерь вывести инвестиции для последующего выбора новой стратегии. А страховая оболочка дает как неснижаемый уровень защиты капитала, так и дополнительные льготы».