Гениальное просто: УК «Открытие» переименовала открытые паевые фонды и унифицировала линейки ОПИФ и ИИС
Экономика 14.12.2021 19:34
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14.12.2021 19:34
Для повышения комфорта клиентов Управляющая компания «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции», входит в группу банка «Открытие») переименовала несколько открытых паевых инвестиционных фондов. Теперь названия ОПИФ точно отражают их содержание и позволяют увидеть, какие активы и в какой валюте входят в их состав. Таким образом УК завершила унификацию линеек паевых фондов и стратегий доверительного управления ИИС, включающих данные фонды, и максимально упростила для клиента процесс выбора продуктов компании.
Переименование открытых фондов еще нагляднее подчеркивает простоту линейки фондов. Для того чтобы выбрать свой фонд, клиенту достаточно понимать только желаемую валюту (рубль или доллар), цель инвестиций и аппетит к риску.
Клиентам с большими ожиданиями по доходности и длинным инвестиционным горизонтом подойдет рынок акций. Здесь компания предлагает фонды «Открытие – Акции» (в рублях) и «Открытие – Валютные Акции» (в долларах США). Если инвестор планирует заработать больше, чем по депозиту, но при этом не любит рисковать – ему стоит обратить внимание на смешанные фонды – «Открытие – Сбалансированный» (рубли) и "Открытие – Валютный Сбалансированный" (доллары США). Для инвестиционных целей сроком от одного года до трех лет при почти полной минимизации рисков подойдут фонды облигаций – «Открытие – Облигации» (рубли) и «Открытие – Валютные Облигации» (доллары США). Для тех, кого интересует инвестирование в золото, компания предлагает ОПИФ «Открытие – Золото».
Переименование необходимо исключительно для упрощения восприятия продуктов клиентами компании и никак не отразится на риск-профиле портфелей фондов.
Названия фондов изменены идентично названиям стратегий доверительного управления ИИС. Единая логика названий позволит клиенту увидеть весь спектр предоставляемых возможностей и в случае, если он заинтересован в получении налогового вычета, выбрать приоритетный фонд в рамках одноименной стратегии доверительного управления ИИС.
Обновлённая структура:
ОПИФ ––– Стратегия ДУ ИИС
«Открытие – Акции» ––– ИИС Акции
«Открытие – Сбалансированный» ––– ИИС Сбалансированный
«Открытие – Облигации» ––– ИИС Облигации
«Открытие – Валютные Акции» ––– ИИС Валютные акции
«Открытие – Валютный Сбалансированный» ––– ИИС Валютный сбалансированный
«Открытие – Валютные Облигации» ––– ИИС Валютные облигации
«Открытие – Золото» ––– ИИС Золото
Напомним, налоговый вычет при инвестировании с помощью ИИС означает, что клиенты могут вернуть 13% от инвестиций за год (но не более 52 тысяч рублей) или освободить инвестиционный доход от уплаты НДФЛ по окончании срока ИИС. При приобретении паев в доверительное управление не происходит двойного удержания комиссий – комиссия сопоставима с инвестированием в ОПИФ напрямую через агента (при инвестировании в ОПИФ через личный кабинет УК «Открытие» комиссия (надбавка) не взимается).
Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие»:
«Нам важно предлагать своим клиентам не только выгодные условия по продуктам, но и сделать их взаимодействие с банком простым и быстрым. Мы решили унифицировать названия всей линейки наших паевых фондов так, чтобы они были максимально понятными для инвесторов. Это поможет клиентам лучше понимать суть продуктов и разумнее управлять своими инвестиционными рисками».
Илья Корнев, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
«Время – самое дорогое, что есть у каждого из нас. Мы ценим наших клиентов, поэтому уверены, что инвестор не должен тратить ни минуты, разгадывая, что скрывается за красивым названием того или иного фонда. Мы хотим предоставить клиентам возможность быстро принимать решения, поэтому максимально упростили названия и унифицировали линейки ОПИФ и стратегий ДУ ИИС. Так клиенты смогут моментально определиться, соответствует продукт их запросам по активам, валюте и уровню риска или стоит рассмотреть другой вариант.
Мы предоставляем доступ к открытым ПИФам широкого рынка. Это упрощает выбор клиентам и снижает их потенциальные риски, а управляющим позволяет реализовывать лучшие идеи для приумножения дохода пайщиков, не ограничиваясь отдельным сектором и узким направлением инвестирования».
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