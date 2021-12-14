Налоговая выводит из тени волгоградский общепит





Налоговые службы Волгоградской области с начала года выявили более 140 нарушений законодательства РФ в ходе реализации проекта ФНС России "Общественное питание", призванного вывести общепит из теневого сектора. Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, наиболее частыми нарушениями, выявляемыми в ходе проводимых проверок предприятий общественного питания в регионе, являются неприменение ККТ при осуществлении наличных или безналичных денежных расчетов, а также отсутствие наименования приобретенной продукции в кассовом чеке.

Проект ФНС России "Общественное питание" на территории региона охватывает более 1,8 тысячи налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в 2500 объектах общественного питания с использованием более чем 5,6 тысячи единиц контрольно-кассовой техники. В рамках реализации данного проекта ФНС России выявляет налогоплательщиков, у которых по результатам проведенного мониторинга имеются признаки неполного отражения выручки, а также аномалии в расчетах.

Контрольные мероприятия организованы с учетом риск-ориентированного подхода и только в отношении "недобросовестных" налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, не фиксирующих выручку через ККТ в полном объеме.

Отмечается, что сообщить о фактах нарушений законодательства применения контрольно-кассовой техники может каждый покупатель. Напомним, проверить чек можно с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС России "Проверка чеков" и, в случае нарушения законодательства о применении ККТ, в том числе невыдачи чека, через приложение сообщить об этом в налоговую службу. Кроме того, проинформировать налоговые органы о нарушениях соблюдения требований законодательства о применении ККТ можно через электронный сервис "Обратиться в ФНС", выбрав соответствующий территориальный налоговый орган.



