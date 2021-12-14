Экономика

Банк «Открытие» провел седьмой выпуск бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса», посвященный Digital-продвижению

Экономика 14.12.2021 15:30
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14.12.2021 15:30


Партнером выпуска о Digital-продвижении стал Яндекс.Бизнес. Заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова и руководитель направления по работе с партнерами Яндекс.Бизнеса Александр Локтев, а также представители малого бизнеса рассказали об использовании онлайн-технологий для продвижения и рекламы бизнеса.
Внедрение элементов цифровизации в бизнес-процессы растет высокими темпами, для увеличения продаж предприниматели все чаще размещают рекламу в интернете. Но немногие компании сразу получают заметный эффект из-за ограниченного рекламного бюджета и отсутствия знаний и навыков. В рамках онлайн-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» предприниматели, которые благодаря использованию цифровых каналов продаж вывели свой бизнес на новый уровень, поделились опытом и лайфхаками. На шоу представили только практические кейсы, из которых зрители узнали, как развивать свой бизнес и привлекать новых клиентов благодаря цифровым инструментам, не тратясь на дорогостоящие рекламные кампании.
Надия Черкасова подчеркнула, что по данным пятой волны «Индекса цифровизации малого и среднего бизнеса» – исследования, которое постоянно проводят банк «Открытие» и НАФИ – компании все активнее переводят бизнес в онлайн (51%). «Мы видим увеличение доли компаний, использующих онлайн-каналы продвижения бизнеса (с 58% до 60%), имеющих полноценный сайт с детальной информацией о продуктах и сервисах (с 41% до 63%). Значительно больше компаний МСБ стали размещать рекламу в интернете (рост с 58% до 66%), потому что без представления бизнеса в digital-пространстве теряют своего потенциального клиента».
Участники бизнес-шоу постарались показать, что продвижение в интернете – это не всегда сложно и дорого. Прежде чем тратить большие деньги на рекламу, нужно убедиться, что бизнес хорошо представлен в интернете. Начать лучше с платформ, где можно бесплатно разместить свой бизнес – онлайн-карты, соцсети, сайты-отзовики.
Александр Локтев отметил, что предпринимателям не обязательно тратить свое время на сложные настройки рекламы. Нужно только рассказать о своем бизнесе, а Яндекс.Бизнес сам создаст и запустит рекламу сразу на нескольких площадках в интернете. А чтобы лучше понять, насколько хорошо она работает для того или иного бизнеса, важно спрашивать у клиентов, как они о нем узнали. Это поможет оценить вклад интернет-рекламы – например, сравнить с листовками – и понять, куда лучше вкладывать деньги в первую очередь.
Основатели Lak Lab Михаил и Олеся Лисневские рассказали, что начиная вести свой бизнес сразу решили цифровизировать рабочие процессы: «Благодаря этому у нас появилась возможность быстро масштабироваться и выйти на новый уровень. А используя Яндекс.Бизнес, мы выделились среди конкурентов без особых трудозатрат».
«Новый цифровой мир уже вокруг нас, большинство бизнесов сейчас без представленности в нем теряют львиную долю клиентов и возможность поднять свою репутацию. Это самый простой и объективный способ общения с конечным потребителем», – отметил соонователь Grape Wine & Kitchen Сергей Крылов.
Основатели Tkanoff Юрий и Елена Красновы на своем опыте рассказали, почему для реализации амбициозных планов нужно использовать цифровые технологии. По их словам, современные финансовые и маркетинговые сервисы ускоряют и облегчают работу предпринимателя.
Запись бизнес-шоу можно посмотреть в YouTube, ВКонтакте, а также Facebook.

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