



В Волгограде на скользких дорогах разбиваются автомобили. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось сегодня на Нулевой продольной. По словам водителя одной из машин, попавших в аварию, автомобиль закрутило, он столкнулся с другой машиной, у которой отлетело колесо, а потом врезался в ограждение.





Жалуются на состояние трасс в городе и другие волгоградцы. «Дорога – чистый лед. На моей машине новая зимняя резина, но ездить крайне сложно. Такое ощущение, что дороги вообще никто не обрабатывает», - рассказал водитель, ставший свидетелем произошедшей аварии.





Между тем, в мэрии Волгограда сегодня заявили, что 50 комбинированных дорожных машин вышли на обработку проезжей части противогололедными материалами. В случае необходимости количество работающих бригад может быть увеличено, поясняли в администрации.



