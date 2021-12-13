Федеральные новости

В Госдуме снимут с рассмотрения закон о QR-кодах на транспорте

Федеральные новости 13.12.2021 08:03
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13.12.2021 08:03


Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме. Об этом  сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. 
Законопроект  планировали рассмотреть на сегодняшнем Совете Госдумы, а уже 16 декабря депутаты планировали его принять. Ранее намерение властей узаконить QR-коды на транспорте вызвало недовольство россиян в соцсетях. Президент Владимир Путин также призвал более внимательно подойти к этой идее. 
Использование QR-кодов на общественном транспорте первым ввел Татарстан. Это привело к многочисленным конфликтам и осложнило движение  автобусов, троллейбусов и трамваев. 
Между тем, другой законопроект о введении QR-кодов при посещении общественных мест Госдума, вероятнее всего, примет. Ранее, как сообщало ИА "Высота 102", изменения в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", которые предполагают доступ в общественные места только граждан, имеющих прививку, переболевших или получивших медотвод, одобрили депутаты Волгоградской областной думы. Поддержали его  и депутаты других регпарламентов. При этом в Волгоградской области данные ограничения уже введены губернатором. 

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