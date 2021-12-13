В Госдуме снимут с рассмотрения закон о QR-кодах на транспорте

Федеральные новости 13.12.2021 08:03
0
13.12.2021 08:03
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме. Об этом сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект планировали рассмотреть на сегодняшнем Совете Госдумы, а уже 16 декабря депутаты планировали его принять. Ранее намерение властей узаконить QR-коды на транспорте вызвало недовольство россиян в соцсетях. Президент Владимир Путин также призвал более внимательно подойти к этой идее.
Использование QR-кодов на общественном транспорте первым ввел Татарстан. Это привело к многочисленным конфликтам и осложнило движение автобусов, троллейбусов и трамваев.
Между тем, другой законопроект о введении QR-кодов при посещении общественных мест Госдума, вероятнее всего, примет. Ранее, как сообщало ИА "Высота 102", изменения в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", которые предполагают доступ в общественные места только граждан, имеющих прививку, переболевших или получивших медотвод, одобрили депутаты Волгоградской областной думы. Поддержали его и депутаты других регпарламентов. При этом в Волгоградской области данные ограничения уже введены губернатором.
Реклама
В Госдуме задумались о поддержке предприятий, поднявших зарплаты работникам08.12.2021 17:38
Федеральные новости 08.12.2021 17:38
Волгоградцам откроют бесплатный доступ к сайтам госуслуг01.12.2021 11:37
Федеральные новости 01.12.2021 11:37
Прибавка к пенсии в РФ с 1 декабря будет выборочной28.11.2021 10:17
Федеральные новости 28.11.2021 10:17
Бюджет РФ на 2022-2024 годы будет социальным и профицитным25.11.2021 15:08
Федеральные новости 25.11.2021 15:08
Росздравнадзор вычислил пятерых волгоградских антиваксеров24.11.2021 10:31
Федеральные новости 24.11.2021 10:31
В России повысят прожиточный минимум, МРОТ и, возможно, пенсии19.11.2021 08:28
Федеральные новости 19.11.2021 08:28
Александр Бастрыкин раскритиковал волгоградских следователей за волокиту17.11.2021 09:16
Федеральные новости 17.11.2021 09:16
Максимальное пособие по безработице в 2022 году в России увеличат на 662 рубля16.11.2021 17:17
Федеральные новости 16.11.2021 17:17
На борьбу с COVID-19 в Волгоградской области направили врачей из Москвы15.11.2021 20:21
Федеральные новости 15.11.2021 20:21
Правительство РФ внедряет QR-коды на самолетах и в поездах13.11.2021 08:39
Федеральные новости 13.11.2021 08:39
Законопроекты о введении QR-кодов в транспорте и магазинах готовят в России11.11.2021 14:24
Федеральные новости 11.11.2021 14:24
Новое в законах: волгоградцы смогут изменить условия кредита из-за COVID02.11.2021 08:14
Федеральные новости 02.11.2021 08:14
Волгоградская область получит 95 миллионов на бесплатные лекарства для ковидников01.11.2021 18:05
Федеральные новости 01.11.2021 18:05
Почти миллиард получит Волгоградская область из Москвы на медицину27.10.2021 11:55
Федеральные новости 27.10.2021 11:55
В нерабочую неделю россияне полетят в Турцию, Египет, ОЭА и на Кипр27.10.2021 10:55
Федеральные новости 27.10.2021 10:55
Реклама