Экономика

ВТБ запускает первый этап социального казначейства

Экономика 10.12.2021 15:17 Новости компаний
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10.12.2021 15:17 Новости компаний


ВТБ запускает для своих пользователей центр социальных выплат. Первый этап сервиса социального казначейства позволит клиентам, используя ВТБ Онлайн, получить информацию о доступных пособиях и оформить заявку на их получение на сайте Госуслуг. Проект реализуется в рамках утвержденной ESG-стратегии ВТБ.
Центр социальных выплат доступен на сайте и в мобильном приложении ВТБ Онлайн в разделе «Госуслуги». В нем клиенты найдут понятный перечень доступных для оформления государственных пособий, объединенных в категории, с описанием каждой из выплат и условий для их получения.
Для оформления соцвыплаты достаточно перейти на нужную страницу единого портала Госуслуг и заполнить соответствующую заявку. По прямой ссылке в ВТБ Онлайн клиенту откроется форма заявления на Госуслугах, в которую можно скопировать выбранный для зачисления выплаты номер счета ВТБ. Также пользователь может перейти через ВТБ Онлайн на единый портал для оформления универсального заявления на получение всех соцвыплат на карту банка.
Согласно утвержденной в ВТБ ESG-стратегии, банк стремится к полной интеграции с социальным казначейством, когда все федеральные и региональные выплаты доступны онлайн.
«Запуск социального казначейства станет одним из значимых этапов по переводу государственных услуг в цифровой вид. Проект уже получил одобрение главы государства, и мы начали его реализацию на своей площадке. Центр социальных выплат поможет нашим клиентам легко разобраться с оформлением полагающихся им пособий и быстро перейти в нужный раздел портала Госуслуг для заполнения заявления. В следующем году сервис социального казначейства заработает в ВТБ Онлайн в полном объеме, при этом уже сегодня клиентам, которые начинают получать на карту банка детские выплаты, пенсию или пособия по инвалидности, мы оказываем дополнительную финансовую поддержку от банка и страхуем средства на счетах от мошенничества», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.
ВТБ в 2021 году уже реализовал на сайте и в мобильном приложении ряд сервисов для получения государственных услуг. Клиенты банка первыми в России получили возможность оформить онлайн налоговой вычет по индивидуальному инвестиционному счету и имущественный вычет для ипотечных клиентов. Кроме того, пользователи ВТБ Онлайн могут в несколько кликов распорядиться материнским капиталом в пользу ипотеки без визита в офис.

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