SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе

Экономика 10.12.2021 13:44 Новости компаний
0
10.12.2021 13:44 Новости компаний
12 декабря с участием ведущих мировых экспертов стартует первая конференция Сбера по дизайну — SberDesign Conf. Мероприятие будет включать сессии по различным креативным областям: коммуникационному, промышленному и продуктовому дизайну, пользовательским интерфейсам, архитектуре, моде, музыке, кино, дизайну шрифтов и виртуальной реальности, созданию дизайн-систем, менеджменту творческих коллективов и истории дизайна. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.
На открывающей сессии выступят: Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент; Росс Лавгроув, всемирно известный художник и промышленный дизайнер; Клим Шипенко, режиссёр самого кассового российского фильма «Холоп» и другие. Модерировать дискуссию будет старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Своим видением дизайна в ходе SberConf также поделятся лауреат «Грэмми» Imanbek, известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов, популярный дизайнер Карим Рашид, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие специалисты международного уровня.
SberDesign Conf будет актуальна не только для профессионалов, но и для всех, кто хочет научиться лучше разбираться в дизайне, понять современную культуру и узнать, как создаются продукты и сервисы, обретающие мировую популярность.
В программе предусмотрено 15 панельных сессий:
1) «Дизайн всего» (открывающая сессия);
2) Digital Avatar (цифровой аватар);
3) «Продуктовый дизайн»;
4) CGI (computer-generated imagery);
5) CX/UX research (исследование клиентского опыта);
6) VR (virtual reality, виртуальная реальность);
7) «Шрифтовой дизайн»;
8) «Архитектура»;
9) «Дизайн-системы»;
10) «Дизайн-менеджмент»;
11) «Звуковой дизайн»;
12) «История дизайна»;
13) «Коммуникационный дизайн»;
14) Fashion (мода);
15) «Промышленный дизайн».
Реклама
ВТБ запускает первый этап социального казначейства10.12.2021 15:17
Экономика 10.12.2021 15:17
Банк «Открытие» профинансирует крупный проект экологичного производства черновой меди УГМК10.12.2021 13:30
Экономика 10.12.2021 13:30
Сбер запускает программу субсидирования ипотеки для своих сотрудников10.12.2021 12:36
Экономика 10.12.2021 12:36
Субсидии за ноябрьский локдаун получили 12 тысяч волгоградских предпринимателей10.12.2021 12:20
Экономика 10.12.2021 12:20
В Волгограде запускают экосистему недвижимости «Метр квадратный»10.12.2021 11:12
Экономика 10.12.2021 11:12
«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн10.12.2021 10:57
Экономика 10.12.2021 10:57
«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии «Приоритет-2021»10.12.2021 10:44
Экономика 10.12.2021 10:44
Практика внедрения профессиональных стандартов в АО «КАУСТИК» признана лучшей в ЮФО10.12.2021 08:59
Экономика 10.12.2021 08:59
Банк «Открытие» предоставит $450 миллионов на строительство Амурского газохимического комплекса09.12.2021 21:02
Экономика 09.12.2021 21:02
Сбер признан лучшим в нескольких номинациях премии Go Banking Awards09.12.2021 14:36
Экономика 09.12.2021 14:36
Завершился Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей09.12.2021 14:11
Экономика 09.12.2021 14:11
ВТБ в Волгограде планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году09.12.2021 12:21
Экономика 09.12.2021 12:21
Предприниматели Поволжья подали более 2,7 тысяч заявок на получение льготного кредита09.12.2021 09:07
Экономика 09.12.2021 09:07
ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга09.12.2021 09:06
Экономика 09.12.2021 09:06
ВТЗ получил премию в области передовых технологий «Приоритет – 2021» за трубы из стали 13Cr08.12.2021 16:00
Экономика 08.12.2021 16:00
Реклама