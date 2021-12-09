Дело о неудачной попытке украсть нефть передали в суд под Волгоградом





Двое жителей города Петров Вал Камышинского района предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу нефти в крупном размере из нефтепровода «Южный Умет – ЦППН». Третий их сообщник с середины лета находится в розыске, ему удалось скрыться, когда его товарищей задержали по горячим следам, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Согласно обвинительному заключению, утвержденному Камышинской городской прокуратурой, 43-летний и 29-летний мужчина совместно с разыскиваемым приятелем в ночь с 14 на 15 июля 2021 года подсоединили шланг к узлу нефтетрубопровода в районе села Барановка. Они успели закачать 9 тонн сырой нефти в цистерну, замаскированную в зерновозе. За их действиями наблюдали оперативные сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области. Когда правоохранители попытались пресечь кражу нефти, банда бросилась наутек – задержать удалось только двоих. КАМАЗ с цистерной сотрудники органов изъяли.





Уголовное дело о попытке украсть нефть расследовали следователи полиции Камышина, здесь же, в городском суде, оно будет рассмотрено. Обвиняемые в настоящее время находятся под стражей, им грозит до шести лет колонии.