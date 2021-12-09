Дело о неудачной попытке украсть нефть передали в суд под Волгоградом

Расследования 09.12.2021 15:32
0
09.12.2021 15:32
Двое жителей города Петров Вал Камышинского района предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу нефти в крупном размере из нефтепровода «Южный Умет – ЦППН». Третий их сообщник с середины лета находится в розыске, ему удалось скрыться, когда его товарищей задержали по горячим следам, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Согласно обвинительному заключению, утвержденному Камышинской городской прокуратурой, 43-летний и 29-летний мужчина совместно с разыскиваемым приятелем в ночь с 14 на 15 июля 2021 года подсоединили шланг к узлу нефтетрубопровода в районе села Барановка. Они успели закачать 9 тонн сырой нефти в цистерну, замаскированную в зерновозе. За их действиями наблюдали оперативные сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области. Когда правоохранители попытались пресечь кражу нефти, банда бросилась наутек – задержать удалось только двоих. КАМАЗ с цистерной сотрудники органов изъяли.
Уголовное дело о попытке украсть нефть расследовали следователи полиции Камышина, здесь же, в городском суде, оно будет рассмотрено. Обвиняемые в настоящее время находятся под стражей, им грозит до шести лет колонии.
Реклама
В Волгоградской области вынесли приговор троице, обокравшей 24 пенсионера09.12.2021 17:22
Расследования 09.12.2021 17:22
Приговор застройщику ЖК "Адмиралтейский" и ЖК "Династия" вынесли в Волгограде09.12.2021 17:06
Расследования 09.12.2021 17:06
Обидчивый волгоградец прострелил руку водителю каршеринга08.12.2021 15:28
Расследования 08.12.2021 15:28
В Волгоградской области осудят браконьеров за убийство товарища на охоте08.12.2021 15:03
Расследования 08.12.2021 15:03
Десятикратно судимый селянин воровал овец у соседа в Волгоградской области08.12.2021 09:39
Расследования 08.12.2021 09:39
Юная мошенница из Волгограда оставила 13 клиентов без денег и одежды07.12.2021 10:45
Расследования 07.12.2021 10:45
Лишили звания и свободы: в Волгограде не нашли оправдания подкинувшим наркотик полицейским06.12.2021 17:07
Расследования 06.12.2021 17:07
Экс-полицейского осудят за попытку получения крупной взятки в Волгограде06.12.2021 15:03
Расследования 06.12.2021 15:03
Волгоградец зверски расправился со своей супругой в ванной06.12.2021 12:42
Расследования 06.12.2021 12:42
В Волгограде «шоколадного» воришку отправили на обязательные работы05.12.2021 15:33
Расследования 05.12.2021 15:33
Не бросил, а подбросил: в Волжском задержали водителя после наезда на школьника05.12.2021 11:23
Расследования 05.12.2021 11:23
В Волгограде жителя Подмосковья обвиняют в создании вооруженной банды05.12.2021 10:33
Расследования 05.12.2021 10:33
Волгоградца осудят за смерть напарника во время браконьерской охоты04.12.2021 11:32
Расследования 04.12.2021 11:32
Двое человек осуждены за смерть монтажника на стройке первого в Волгограде аквапарка03.12.2021 14:17
Расследования 03.12.2021 14:17
После гонок со стрельбой в Волжском возбудили уголовное дело на 16-летнего водителя03.12.2021 11:11
Расследования 03.12.2021 11:11
Реклама