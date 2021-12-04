



Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела о ДТП на федеральной автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь» с участием микроавтобуса, перевозившего детскую баскетбольную команду из Волгограда.

В результате аварии погибли 5 девочек, еще 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Напомним, смертельное ДТП с микроавтобусом , перевозившим детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск на соревнования, произошло 30 апреля 2021 года в Грачевском районе Ставропольского края.

Следствием установлено, что в районе 534 км вышеуказанной автодороги водитель автомашины «ВАЗ-2109» Максим Ларионов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «ДАФ». В результате грузовик выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом «Мерседес» под управлением Руслана Нахметова. В микроавтобусе находилась баскетбольная команда девочек Спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Волгограда. В результате ДТП пять девочек погибли на месте аварии и еще пять получили тяжкий вред здоровью.

Поездка была организована руководителем спортивного учреждения Татьяной Астафьевой с грубым нарушением установленных правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям организованной перевозки группы детей. При этом Нахметов осуществлял перевозку детей в автомобиле, не оборудованном ремнями безопасности для пассажиров.

В ходе расследования установлен факт использования Астафьевой своих полномочий вопреки интересам службы, выразившегося в систематическом получении ею денежных средств за сдачу в аренду общественной организации спортивного зала физкультурно-оздоровительного комплекса. Также установлено, что Нахметов при трудоустройстве использовал поддельную трудовую книжку.

На основании совокупности собранных доказательств Ларионову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), Нахметову - по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Астафьева обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В отношении Ларионова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Астафьева и Нахметов содержатся под домашним арестом.

В целях обеспечения исполнения приговора на имущество Астафьевой наложен арест.

В ходе расследования уголовного дела следователями выявлены недостатки в деятельности органов исполнительной власти Волгограда, способствовавшие совершению Астафьевой инкриминированных преступлений, в связи с чем главе города внесено представление. Кроме того, случившееся стало возможным вследствие недостатков работы сотрудников автодорожной инспекции, что явилось основанием для внесения следственными органами представления в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



