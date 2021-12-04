Происшествия

В Волгоградской области бездомный ограбил магазин во время запоя

Происшествия 04.12.2021 09:57
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04.12.2021 09:57


Полицейские Дубовского района возбудили уголовное дело в отношении бездомного, который в состоянии алкогольного опьянения ограбил продуктовый магазин. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 29-летний мужчина ворвался в магазин с ножом и потребовал отдать ему спиртное и продукты. 
Сообщение о разбое в отдел полиции поступило от 33-летней сотрудницы продуктового магазина одного из поселков Дубовского района. Женщина рассказал, что в торговую точку ворвался злоумышленник и потребовал отдать спиртное и продукты. Воспользовавшись испугом продавщицы, мужчина сложил в пакет несколько бутылок алкоголя, колбасу, хлеб, фрукты и направился к выходу. Однако сразу же бы задержан подоспевшими знакомыми продавца, которая успела им позвонить, пока злоумышленник складывал похищенное. Прибывший участковый доставил задержанного в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что не имеет постоянного места жительства. Проживает и работает на местных фермах. Последние четыре дня он находился в запое, а когда деньги кончились, он решил напасть на близлежащий магазин.  
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

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