Экономика

ВТБ за два года направит 2,5 млрд рублей на поддержку льготников

Экономика 01.12.2021 13:03 Новости компаний
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01.12.2021 13:03 Новости компаний


В 2021-2022 гг. объем поддержки льготных категорий клиентов ВТБ достигнет 2,5 млрд рублей. Семьи с детьми, которые переведут зачисление соцвыплат на карту банка, получат по 2000 рублей и бесплатную страховку от мошенничества. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
ВТБ окажет поддержку клиентам, на карту которых будут зачисляться государственные пособия на детей. Для этого им достаточно с 1 декабря 2021 года до 31 марта 2022 года перевести начисление социальных выплат на счет в ВТБ, при необходимости выпустив карту банка платежной системы «Мир».
Каждому новому получателю детских пособий ВТБ в течение месяца после зачисления первой соцвыплаты единовременно начислит 2000 рублей. Банк оформит для них бесплатную страховку карт и счетов от мошенничества, а также бесплатное онкострахование детей с согласия родителей.
«ВТБ придерживается принципов устойчивого развития. Сегодня кредитным организациям нужно не только наращивать объемы продаж и прибыль, но и дополнительно поддерживать льготные категории населения, улучшать их финансовое положение. Такая адресная помощь – фундаментальная часть ESG-платформы ВТБ, и мы призываем все банки следовать нашему социальному подходу. В этом году мы уже поддержали пенсионеров и семьи с детьми-школьниками, а сейчас запускаем новый комплексный проект – помощь клиентам, получающим от государства пособия на детей. По нашим оценкам, ее смогут получить свыше 25 тыс. семей. Обслуживание счета, получение и снятие госвыплат с карты, а также защита денег от мошенничества останутся бесплатными – это наш основной принцип работы с льготными категориями населения», – заявил Анатолий Печатников.  
Три вида наиболее распространенных выплат на детей можно перевести на счет в ВТБ через единый портал Госуслуг: для этого нужно указать реквизиты счета карты «Мир» банка для зачисления средств и далее следовать инструкции на сайте ВТБ. Для перевода остальных видов детских пособий пока требуется визит в соответствующие ведомства.
Ранее ВТБ на 10% увеличил для клиентов размер «школьных» пособий от государства – поддержку банка получили более 500 тыс. семей. Оказана поддержка представителям старшего поколения. При переводе зачисления пенсии на карту ВТБ клиенты получают от банка 2000 рублей на счет, бесплатную страховку от действий мошенников по картам и счетам, до 7,5% годовых на остаток по счету и кешбэк до 10% за покупки в аптеках и оплату ЖКУ картой.
Бесплатная страховка карт и счетов от мошенничества компенсирует потерю средств, если злоумышленники обманом выманили у клиента деньги или данные карты с помощью приемов социальной инженерии, а также при других видах мошеннических списаний. Максимальная сумма возмещения составляет 100 тыс. рублей.
Онкострахование детей, родители которых получают «детские» госвыплаты на карту «Мир» ВТБ, покрывает лечение большинства новообразований и предусматривает терапию «под ключ», в том числе проведение операций, поиск донора костного мозга, авиабилеты для больного ребенка и сопровождающего взрослого.

 

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