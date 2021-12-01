Экономика

Преподаватели Волгоградских вузов стали выпускниками Летней цифровой школы Сбербанка

Экономика 01.12.2021 09:38 Новости компаний
0
01.12.2021 09:38 Новости компаний


Шесть преподавателей  вузов региона: Волгоградского государственного университета (ВолГУ) и Волгоградского государственного технического университета (ВолГТУ) - смогли бесплатно повысить свою квалификацию в Летней цифровой школе Сбербанка. Она открыта на базе СберУниверситета и дает возможность преподавателям вузов из регионов пройти дополнительное обучение в сфере цифровых технологий. Все полученные знания они могут применить в учебном процессе.
Так, в треке Data Science проходило обучение анализу данных, использованию алгоритмовам Machine Learning и работе с нейросетями, в Data Engineering —изучение основ работы с данными, их извлечения, преобразования, построения запросов, а в Java Development — изучение языков Java и SQL.
 
Геннадий Егоров, участник образовательной программы, доцент, ведущий сотрудник отдела научной и международной деятельности ВолГУ: «Я был слушателем программы переподготовки в рамках летней школы Сбербанка. Очень понравились курсы: дружеское отношение, конструктивное взаимодействие.  Готов и дальше продолжать обучение, если будет такая возможность, в рамках программ СберУниверситета. Большое спасибо разработчикам и авторам проекта». 
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «В современном мире большое внимание уделяется развитию цифровых навыков, без них невозможно быть компетентным во многих сферах деятельности.  Поэтому обладать передовыми знаниями в сфере It технологий для преподавательского состава   вузов – это уже   запрос времени.  Я рада, что Сбер помогает узнавать передовые методики преподавателям ведущих вузов Волгоградского региона. Я думаю, что сертификаты СберУниверситета повысят ценность на рынке труда их обладателей и    станут для участников образовательного проекта полезными в их профессиональной деятельность».
Сбербанк последовательно инвестирует в повышение качества и доступности образования. Особое внимание уделяется развитию цифровых навыков. Ключевые проекты Сбербанка и его партнеров – «Академия искусственного интеллект», «Урок цифры», «Учитель для России», мероприятия по финансовой грамотности.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
01.12.2021 13:03
Экономика 01.12.2021 13:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2021 12:41
Экономика 01.12.2021 12:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2021 12:33
Экономика 01.12.2021 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2021 11:19
Экономика 01.12.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2021 10:39
Экономика 01.12.2021 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2021 10:39
Экономика 01.12.2021 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2021 09:25
Экономика 01.12.2021 09:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2021 08:54
Экономика 01.12.2021 08:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.11.2021 13:21
Экономика 30.11.2021 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.11.2021 12:41
Экономика 30.11.2021 12:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.11.2021 11:35
Экономика 30.11.2021 11:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.11.2021 11:00
Экономика 30.11.2021 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.11.2021 10:17
Экономика 30.11.2021 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2021 17:57
Экономика 29.11.2021 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2021 16:11
Экономика 29.11.2021 16:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:02
В селе под Волгоградом объявили карантин из-за бешеной лисицыСмотреть фотографии
14:00
Волгоградец избивал 11-летнего сына за плохие оценкиСмотреть фотографии
13:55
Волгоградский облздрав опроверг смерть пациента с COVID из-за отключения от кислородаСмотреть фотографии
13:30
Момент поджога «Лэнд Крузер» и «Ягуар» в Волгоградской области попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
В Волгограде прикрыли спортбар из-за нарушения антиковидных требованийСмотреть фотографии
12:59
Бывшего замглавы района в Волгограде осудили за «крышевание» УКСмотреть фотографии
12:39
В первый день зимы в Волгоградской области скончались 36 ковидных больныхСмотреть фотографии
12:33
На производстве в Садах Придонья появился новый роботСмотреть фотографии
12:16
Единороссы за год засадят Волгоградскую область юбилейными елямиСмотреть фотографии
12:03
Росздравнадзор расследует смерть пациента в ковидном госпитале в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:40
Аналитика МегаФона: в 2021 году продажи устройств для «умного дома» выросли на 34%Смотреть фотографии
11:37
Волгоградцам откроют бесплатный доступ к сайтам госуслугСмотреть фотографии
11:27
Депутаты Волгоградской облдумы поддержали закон о QR-кодахСмотреть фотографии
11:09
Дворянскую школу в Волгоградской области оштрафовали за нарушение лицензииСмотреть фотографии
10:54
Экс-депутат Госдумы стал заместителем председателя КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:47
Из пруда в Волгоградской области достали "Ниву" с мертвым водителемСмотреть фотографии
09:47
Борт из Волгограда аварийно приземлился в Санкт-Петербурге из-за неисправного крылаСмотреть фотографии
09:21
Города в Волгоградской области завалило снегомСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области сгорели «Лэнд Крузер» и «Ягуар»Смотреть фотографии
08:17
В Волгоградской области 601 человек заразился СПИДом в 2021 годуСмотреть фотографии
08:02
В Волжском сократили автобусные и трамвайные рейсыСмотреть фотографии
20:04
«Никому нет дела»: горы мусора окружили пятиэтажку в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:38
В Волгограде на спящих пенсионеров рухнул потолокСмотреть фотографии
18:17
«В штатном режиме»: хирурги Клиники №1 ВолГМУ провели уникальную операциюСмотреть фотографии
18:03
Непривитая и здоровая 34-летняя волгоградка скончалась от коронавирусаСмотреть фотографии
18:00
Королевой волгоградского бала хризантем стал цветок с непереводимым названиемСмотреть фотографии
17:18
Умерла строитель мемориала на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:59
В волгоградском СИЗО нашли тело обвиняемого в убийстве арестантаСмотреть фотографии
16:48
В волгоградском отделении ОНФ сменили двух сопредседателейСмотреть фотографии
16:02
Водитель BMW из Ростова-на-Дону идет под суд за роковой обгон в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 