



Шесть преподавателей вузов региона: Волгоградского государственного университета (ВолГУ) и Волгоградского государственного технического университета (ВолГТУ) - смогли бесплатно повысить свою квалификацию в Летней цифровой школе Сбербанка. Она открыта на базе СберУниверситета и дает возможность преподавателям вузов из регионов пройти дополнительное обучение в сфере цифровых технологий. Все полученные знания они могут применить в учебном процессе.

Так, в треке Data Science проходило обучение анализу данных, использованию алгоритмовам Machine Learning и работе с нейросетями, в Data Engineering —изучение основ работы с данными, их извлечения, преобразования, построения запросов, а в Java Development — изучение языков Java и SQL.

Геннадий Егоров, участник образовательной программы, доцент, ведущий сотрудник отдела научной и международной деятельности ВолГУ: «Я был слушателем программы переподготовки в рамках летней школы Сбербанка. Очень понравились курсы: дружеское отношение, конструктивное взаимодействие. Готов и дальше продолжать обучение, если будет такая возможность, в рамках программ СберУниверситета. Большое спасибо разработчикам и авторам проекта».

Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «В современном мире большое внимание уделяется развитию цифровых навыков, без них невозможно быть компетентным во многих сферах деятельности. Поэтому обладать передовыми знаниями в сфере It технологий для преподавательского состава вузов – это уже запрос времени. Я рада, что Сбер помогает узнавать передовые методики преподавателям ведущих вузов Волгоградского региона. Я думаю, что сертификаты СберУниверситета повысят ценность на рынке труда их обладателей и станут для участников образовательного проекта полезными в их профессиональной деятельность».

Сбербанк последовательно инвестирует в повышение качества и доступности образования. Особое внимание уделяется развитию цифровых навыков. Ключевые проекты Сбербанка и его партнеров – «Академия искусственного интеллект», «Урок цифры», «Учитель для России», мероприятия по финансовой грамотности.



