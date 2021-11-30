В Волгограде экстренно приземлился самолет из Нижневартовска





В аэропорту Волгограда по технической причине совершил вынужденную посадку самолет Нижневартовск-Минеральные Воды авиакомпании «Азимут». Приземлился борт в 7:53, на борту, по данным Южной транспортной прокуратуры, находились 73 пассажира и 4 члена экипажа. По некоторым данным, у «Суперджета» отказал двигатель, посадка прошла без эксцессов, никто не пострадал. По факту экстренной посадки Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Как пояснила ИА «Высота 102» специалист по связям с общественностью волгоградского аэропорта Анастасия Голодова, в настоящее время пассажиры самолета находятся в зале аэропорта и ожидают другой борт до Минвод. Вылет запланирован на 11:20.