Происшествия

В Волгограде экстренно приземлился самолет из Нижневартовска

Происшествия 30.11.2021 10:18
0
30.11.2021 10:18


В аэропорту Волгограда по технической причине совершил вынужденную посадку самолет Нижневартовск-Минеральные Воды авиакомпании «Азимут». Приземлился борт в 7:53, на борту, по данным Южной транспортной прокуратуры, находились 73 пассажира и 4 члена экипажа. По некоторым данным, у «Суперджета» отказал двигатель, посадка прошла без эксцессов, никто не пострадал. По факту экстренной посадки Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов. 
Как пояснила ИА «Высота 102» специалист по связям с общественностью волгоградского аэропорта Анастасия Голодова, в настоящее время пассажиры самолета находятся в зале аэропорта и ожидают другой борт до Минвод. Вылет запланирован на 11:20.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
30.11.2021 09:51
Происшествия 30.11.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2021 09:35
Происшествия 30.11.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2021 09:30
Происшествия 30.11.2021 09:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2021 14:28
Происшествия 29.11.2021 14:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2021 12:21
Происшествия 29.11.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2021 10:35
Происшествия 29.11.2021 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2021 10:26
Происшествия 29.11.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2021 09:49
Происшествия 29.11.2021 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2021 17:46
Происшествия 28.11.2021 17:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2021 10:33
Происшествия 28.11.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2021 09:40
Происшествия 28.11.2021 09:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2021 09:05
Происшествия 28.11.2021 09:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2021 16:57
Происшествия 27.11.2021 16:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2021 14:17
Происшествия 27.11.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2021 12:12
Происшествия 27.11.2021 12:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:29
Футболисты волгоградского «Ротора» ушли в отпуск до 2022 годаСмотреть фотографии
15:16
Новые штрафы для нарушителей приказов Ольги Зубаревой ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Волгоградских чиновников обязали оплатить расходы юных спортсменов на соревнованияСмотреть фотографии
14:53
Виновника смертельного наезда на инвалида в Волжском вычислили по крови на машинеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
В Волгограде зампрокурора разберется с рейдерским захватом домовСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде родители убедились в безопасности питания для школ и детских садовСмотреть фотографии
13:22
Волгоградские медики нашли способ противостоять вторжению «омикрона»Смотреть фотографии
13:20
Прокурор Волгоградской области пришел в стройфирму из-за долгов по зарплатеСмотреть фотографии
12:32
В Волгоградской области снова выросла смертность от COVID-19Смотреть фотографии
11:47
Клинсовет готовит волгоградцев к встрече с «омикроном»Смотреть фотографии
11:33
РУСАЛ направил 8 млрд рублей на борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
11:29
Сотрудницы крупной компании осуждены за сбыт фальсификата в стоматологии ВолгоградаСмотреть фотографии
11:13
Вирусы проникли в 41 образовательное учреждение в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премииСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде экстренно приземлился самолет из НижневартовскаСмотреть фотографии
10:16
Циклон «Бенедикт» принес в Волгоградскую область рекордное потеплениеСмотреть фотографии
09:51
Водитель легковушки умер после наезда на дерево под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:35
Под Волгоградом пациентка с пистолетом напала на врача-терапевтаСмотреть фотографии
09:30
Молодой волжанин чуть не сгорел с автомобилем в охваченном огнем гаражеСмотреть фотографии
09:10
Волгоградца с самодельной лодкой наказали за вылов металлолома из ВолгиСмотреть фотографии
09:00
Новый лимитированный Renault KAPTUR Intense в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:19
Большинство жителей ЮФО не планируют увеличивать траты на празднование нового годаСмотреть фотографии
19:48
Волгоградский вуз покупает авто премиум-класса за 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
18:33
В Волжском осудили студентку за попытку сдать сессию за взяткуСмотреть фотографии
17:58
Мэрия Волгограда покупает 264 квартиры для расселения аварийных домовСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде 90-летняя пенсионерка отсудила кругленькую сумму за падение в троллейбусеСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде выделили первые миллионы на ремонт обветшавшего мемориала на Аллее ГероевСмотреть фотографии
16:35
Суд в Волгограде не оценил страдания искусанного мошкой пассажира маршруткиСмотреть фотографии
16:11
Волгоградские общепит и торговля слегка «подросли» на фоне ковидных ограниченийСмотреть фотографии
15:53
Посетителю кафе в Волгограде разбили головуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 