В Волгограде экстренно приземлился самолет из Нижневартовска

Происшествия 30.11.2021 10:18
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30.11.2021 10:18
В аэропорту Волгограда по технической причине совершил вынужденную посадку самолет Нижневартовск-Минеральные Воды авиакомпании «Азимут». Приземлился борт в 7:53, на борту, по данным Южной транспортной прокуратуры, находились 73 пассажира и 4 члена экипажа. По некоторым данным, у «Суперджета» отказал двигатель, посадка прошла без эксцессов, никто не пострадал. По факту экстренной посадки Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
Как пояснила ИА «Высота 102» специалист по связям с общественностью волгоградского аэропорта Анастасия Голодова, в настоящее время пассажиры самолета находятся в зале аэропорта и ожидают другой борт до Минвод. Вылет запланирован на 11:20.
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