Волгоградские общепит и торговля слегка «подросли» на фоне ковидных ограничений

Экономика 29.11.2021 16:11
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29.11.2021 16:11
Оборот розничной торговли в Волгоградской области в январе-октябре 2021 года вырос на 7,4% по сравнению с 10 месяцами прошлого года и составил 389,7 млрд рублей. В сфере общественного питания дела обстоят хуже – прирост составил всего 3,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. Оборот общепита за 10 месяцев текущего года составил 11,9 млрд рублей.
При этом по сравнению с сентябрем 2021 года в минувшем октябре оборот в розничной торговле остался на том же уровне – 40,8 млрд рублей, по сравнению с октябрем 2020 года – вырос на 3,8%. Кафе и рестораны, напротив, показали положительную динамику по сравнению с первым осенним месяцем (+5,7% к обороту), но отрицательную к уровню октября 2020 года (-2,2%).
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