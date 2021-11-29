Волгоградские общепит и торговля слегка «подросли» на фоне ковидных ограничений





Оборот розничной торговли в Волгоградской области в январе-октябре 2021 года вырос на 7,4% по сравнению с 10 месяцами прошлого года и составил 389,7 млрд рублей. В сфере общественного питания дела обстоят хуже – прирост составил всего 3,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. Оборот общепита за 10 месяцев текущего года составил 11,9 млрд рублей.

При этом по сравнению с сентябрем 2021 года в минувшем октябре оборот в розничной торговле остался на том же уровне – 40,8 млрд рублей, по сравнению с октябрем 2020 года – вырос на 3,8%. Кафе и рестораны, напротив, показали положительную динамику по сравнению с первым осенним месяцем (+5,7% к обороту), но отрицательную к уровню октября 2020 года (-2,2%).