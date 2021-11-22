Мама умершего арестанта СИЗО №1 провела пикет около приемной президента в Волгограде





Роза Расулова, мама 22-летнего Равиля, который умер в СИЗО №1, сегодня провела одиночный пикет около здания на Коммунистической, 5 в Волгограде, где располагается приемная президента России РФ. «Президент, спаси Волгоград от убийств в СИЗО-1. СК Волгоградской области укрывает убийства в СИЗО-1», - гласила надпись на плакате, который женщина держала в руках.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о смерти Равиля Расулова в СИЗО-1 Волгограда. Его близкие считают, что молодой человек умер после пыток. Однако уголовное дело до сих пор не возбуждено. Мать Равиля направила ряд обращений президенту России, Генеральному прокурору РФ, председателю СК РФ, директору ФСБ с просьбой привлечь к уголовной ответственности следователей СК, которые, по ее мнению, «умышленно затягивают возбуждение уголовного дела».





Председатель правления Волгоградской региональной общественной организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу Игорь Нагавкин также обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой расследовать обстоятельства смерти 22-летнего мужчины. В частности, в обращении указывалось, что на теле молодого человека были зафиксированы телесные повреждения, а его смерть могла быть сымитирована под суицид. Также Игорь Нагавкин просил обязать руководство СУ СК по Волгоградской области возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений погибшему Равилю Расулову.

Ранее в СУ СК по Волгоградской области отказались комментировать это происшествие.

К слову, сегодня рабочая группа Совета Федерации должна обсудить законопроект против пыток. Разработчики документа предлагают рассматривать пытки как самостоятельный состав преступления, за которые может грозить срок до 10 лет лишения свободы.