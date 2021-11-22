Общество

Мама умершего арестанта СИЗО №1 провела пикет около приемной президента в Волгограде

Общество 22.11.2021 11:55
0
22.11.2021 11:55


Роза Расулова, мама 22-летнего Равиля, который умер в СИЗО №1, сегодня провела одиночный пикет около здания на Коммунистической, 5 в Волгограде, где располагается приемная президента России РФ. «Президент, спаси Волгоград от убийств в СИЗО-1.  СК Волгоградской области укрывает убийства в СИЗО-1», - гласила надпись на плакате, который женщина держала в руках.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о смерти Равиля Расулова в СИЗО-1 Волгограда. Его близкие считают, что молодой человек умер после пыток.  Однако уголовное дело до сих пор не возбуждено. Мать Равиля направила ряд обращений президенту России, Генеральному прокурору РФ, председателю СК РФ, директору ФСБ с просьбой  привлечь к уголовной ответственности следователей СК, которые, по ее мнению, «умышленно затягивают возбуждение уголовного дела». 

Председатель правления Волгоградской региональной общественной организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу Игорь Нагавкин также обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой расследовать обстоятельства смерти 22-летнего мужчины. В частности, в обращении указывалось, что на теле молодого человека были зафиксированы телесные повреждения, а его смерть могла быть сымитирована под суицид. Также Игорь Нагавкин просил обязать руководство СУ СК по Волгоградской области возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений погибшему Равилю Расулову. 
Ранее в СУ СК по Волгоградской области отказались комментировать это происшествие. 
К слову, сегодня рабочая группа Совета Федерации должна обсудить законопроект против пыток. Разработчики документа предлагают рассматривать пытки как самостоятельный состав преступления, за которые может грозить срок до 10 лет лишения свободы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
22.11.2021 15:38
Общество 22.11.2021 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 12:57
Общество 22.11.2021 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 12:52
Общество 22.11.2021 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 11:11
Общество 22.11.2021 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 10:07
Общество 22.11.2021 10:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.11.2021 10:06
Общество 22.11.2021 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 09:04
Общество 22.11.2021 09:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.11.2021 08:33
Общество 22.11.2021 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2021 13:36
Общество 21.11.2021 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2021 13:06
Общество 21.11.2021 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2021 12:04
Общество 21.11.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2021 09:48
Общество 21.11.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2021 18:51
Общество 20.11.2021 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2021 16:10
Общество 20.11.2021 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2021 09:13
Общество 20.11.2021 09:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:38
Интеллектуальная собственность ВолгГМУ признана самой востребованной в РоссииСмотреть фотографии
15:38
Участок Третьей Продольной в Волгограде сделают более скоростнымСмотреть фотографии
14:07
Две должницы и одна аферистка стали фигурантами уголовного дела в ВолжскомСмотреть фотографии
14:06
Скорость и стабильность: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету «Волгохимнефть»Смотреть фотографии
13:40
Стеклотарный завод в Волгоградской области оштрафовали на 44 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Роспотребнадзор в Волгограде посчитал провокацией вторжение противников QR-кодовСмотреть фотографии
12:52
Около 160 тысяч волгоградцев получают зарплату меньше 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области от коронавируса умирают ежедневно 36 человекСмотреть фотографии
11:55
Мама умершего арестанта СИЗО №1 провела пикет около приемной президента в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде домработница обокрала спящего хозяина квартирыСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде продавцу дешевого алкоголя и сигарет грозит 5 лет колонииСмотреть фотографии
11:14
Врачи и медсестры нужны новой службе скорой помощи в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:11
Губернатор Волгоградской области заглянул в 2030 годСмотреть фотографии
10:48
Волгоградца задержали за стрельбу на даче из винтовки МосинаСмотреть фотографии
10:18
На трассе в Волгоградской области погиб водитель опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографии
10:14
Пьяный водитель внедорожника устроил тройное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:06
Махачкалу и Волгоград свяжет новый авиарейсСмотреть фотографии
09:04
Преподавательский состав Волгоградского государственного института искусств и культуры пополнился музыкантами с мировым именемСмотреть фотографии
08:33
Треть опрошенных волгоградцев мечтает жить на пенсиюСмотреть фотографии
08:01
Волгоградскому "Ротору" грозит сокращение бюджета после провала в ФНЛСмотреть фотографии
20:20
Волгоградский "Ротор" рухнул в зону вылета ФНЛ после поражения от "Балтики"Смотреть фотографии
18:36
В Волгоградской области грузовик завалился на частный домСмотреть фотографии
17:29
Начальника почты в Волгоградской области осудили за хищение денегСмотреть фотографии
17:02
Ворошиловский торговый центр дарит подарки покупателямСмотреть фотографии
13:36
Дворец культуры в Волгограде выставили на торги за 18,9 млн рублейСмотреть фотографии
13:06
Чиновники отрицают вспышку коронавируса в детской больнице ВолжскогоСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде врачи спасли жизнь 13-летнему подростку с редкой болезньюСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области вспомнили погибших в ДТПСмотреть фотографии
11:43
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области зависла на тревожной планкеСмотреть фотографии
10:54
За кражи из люксовых автомобилей в Волгограде задержали ростовчанинаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 