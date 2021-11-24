Почти 82 млн поездок в общественном транспорте жители Поволжья оплатили через эквайринг СберБанка

Экономика 24.11.2021 13:16 Новости компаний
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24.11.2021 13:16 Новости компаний
Жители Самарской, Саратовской, Волгоградской, Оренбургской и Ульяновской областей с января по октябрь 2021 года банковской картой оплатили проезд через эквайринг Сбербанка более 82 млн раз. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в России за 10 месяцев 2021 года банковской картой оплатили более 1,5 миллиарда поездок в общественном транспорте.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка СберБанка: «Сегодня СберБанк совместно с партнерами активно развивает технологии, обеспечивающие бесконтактную оплату проезда в регионах. Цифровые сервисы делают большинство услуг более доступными и удобными для жителей регионов нашей страны. Сервис по оплате проезда банковскими картами значительно упрощает данную процедуру, при этом позволяет транспортным компаниям более эффективно контролировать средства, поступающие за оплату проезда».
В Волгоградской области за 10 месяцев 2021 года жители оплатили более 16 млн поездок в общественном транспорте с помощью банковских карт. Для сравнения, с января по октябрь 2020 года таких операций было проведено немногим более 7 млн.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Безналичная оплата проезда в общественном транспорте стала привычным делом для волгоградцев, с каждым годом увеличивается число пассажиров, которые хотят быстро и комфортно приобретать свой проездной билет. В этом году Волгоградское отделение Сбербанка реализовало возможность оплаты проезда на межмуниципальных маршрутах. На данный момент терминалами с технологией бесконтактной оплатой оснащено около 790 трамваев, троллейбусов и автобусов в Волгограде и более 100 в Волгоградской области. Терминалы Сбербанка принимают к оплате карты любых банковских платёжных систем, представленных в регионе».
Транспортный эквайринг позволяет оплатить проезд абсолютно любым способом: транспортной, социальной или банковской картой, а также смартфоном, умными часами или браслетом, то есть любым устройством с поддержкой NFC, к которому можно привязать банковскую карту.
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