В Волгограде сбили 49-летнюю женщину-пешехода





Сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда иномарка сбила женщину-пешехода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в половине восьмого утра на ул. Штеменко. 45-летний водитель «Киа Риа» поворачивал на Первую продольную и иномарка наехала на 49-летнюю волгоградку. Женщину госпитализировали.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов на неудовлетворительные погодные условия. Это требует скорректировать манеру вождения, рекомендуют в ведомстве.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.