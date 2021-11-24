В Волгограде сбили 49-летнюю женщину-пешехода

Происшествия 24.11.2021 08:58
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24.11.2021 08:58
Сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда иномарка сбила женщину-пешехода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в половине восьмого утра на ул. Штеменко. 45-летний водитель «Киа Риа» поворачивал на Первую продольную и иномарка наехала на 49-летнюю волгоградку. Женщину госпитализировали.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов на неудовлетворительные погодные условия. Это требует скорректировать манеру вождения, рекомендуют в ведомстве.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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