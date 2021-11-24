«Волгоградэнергосбыт» взыскал более 100 млн рублей долгов с населения

Экономика 24.11.2021 10:06
0
24.11.2021 10:06
Более 100 миллионов рублей задолженности за потреблённую электроэнергию взыскали специалисты «Волгоградэнергосбыта» с жителей Волгоградской области в ходе совместной работы с судебными приставами.
Так, в отношении злостных неплательщиков за 10 месяцев 2021 года вынесено:
– 3 625 постановлений о запрете регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества;
– 1 348 постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ,
– 16 665 постановлений о взыскании денежных средств в банках и Пенсионном фонде РФ, что позволяет списывать на погашение долга до 50 процентов заработной платы, пенсии или стипендии.
Закон предусматривает целый набор мер, которые могут быть применены в отношении злостных неплательщиков: ограничение потребления электроэнергии, начисление пени, арест счетов и списание с банковских карт. Тогда как своевременная оплата счетов за электроэнергию гарантирует потребителям защиту от подобных неприятных сюрпризов.
Оплатить счета и задолженность по электроэнергии можно без комиссии в один клик на сайте компании energosale34.ru или в мобильном приложении.
«Долги недобросовестных потребителей негативно сказываются на стабильности энергосистемы региона. Мы проводим активную работу по их взысканию, в том числе при взаимодействии со службой судебных приставов, – отметили в ресурсоснабжающей организации. – Работа будет продолжена, и каждый неплательщик должен знать, что сэкономить за счет неоплаты долга не получится».
Реклама
Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки24.11.2021 12:21
Экономика 24.11.2021 12:21
Инвестиции в ж/д инфраструктуру Волгоградской области превысили 37 млрд рублей24.11.2021 12:10
Экономика 24.11.2021 12:10
ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до 3 млн рублей24.11.2021 10:43
Экономика 24.11.2021 10:43
Банк «Открытие» стал лауреатом премии Frank Mortgage Award 202124.11.2021 09:55
Экономика 24.11.2021 09:55
Волгоградское МУП распродает активы23.11.2021 18:06
Экономика 23.11.2021 18:06
Инвесторы в шоколаде: клиенты группы «Открытие» заработали более 13% годовых в результате исполнения стратегии «Структурированная» (Nestlé)23.11.2021 16:16
Экономика 23.11.2021 16:16
СберИндекс: На первичном рынке жилья в России замедлился рост цен23.11.2021 15:49
Экономика 23.11.2021 15:49
ВТБ запустил вклад для состоятельных клиентов с доходностью 8,04% годовых23.11.2021 15:49
Экономика 23.11.2021 15:49
Банк «Открытие»: более 70% жителей ЮФО никогда не обращались к психологам и психотерапевтам23.11.2021 14:43
Экономика 23.11.2021 14:43
ВТБ Лизинг снижает авансы на автомобили и технику23.11.2021 14:38
Экономика 23.11.2021 14:38
Сбер выпустил первую благотворительную структурную облигацию23.11.2021 14:07
Экономика 23.11.2021 14:07
Банк «Открытие» выступил совместным букраннером IPO «СПБ Биржи»23.11.2021 12:32
Экономика 23.11.2021 12:32
ВТБ Капитал разместил ESG-облигации объемом 137 млрд рублей23.11.2021 12:27
Экономика 23.11.2021 12:27
Банк «Открытие»: котировки цветных металлов останутся высокими несмотря на коррекцию22.11.2021 16:54
Экономика 22.11.2021 16:54
Во флагманском офисе Открытие Private Banking открылась выставка работ Оксаны Мась22.11.2021 15:21
Экономика 22.11.2021 15:21
Реклама