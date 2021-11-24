«Волгоградэнергосбыт» взыскал более 100 млн рублей долгов с населения





Более 100 миллионов рублей задолженности за потреблённую электроэнергию взыскали специалисты «Волгоградэнергосбыта» с жителей Волгоградской области в ходе совместной работы с судебными приставами.

Так, в отношении злостных неплательщиков за 10 месяцев 2021 года вынесено:

– 3 625 постановлений о запрете регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества;

– 1 348 постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ,

– 16 665 постановлений о взыскании денежных средств в банках и Пенсионном фонде РФ, что позволяет списывать на погашение долга до 50 процентов заработной платы, пенсии или стипендии.

Закон предусматривает целый набор мер, которые могут быть применены в отношении злостных неплательщиков: ограничение потребления электроэнергии, начисление пени, арест счетов и списание с банковских карт. Тогда как своевременная оплата счетов за электроэнергию гарантирует потребителям защиту от подобных неприятных сюрпризов.

Оплатить счета и задолженность по электроэнергии можно без комиссии в один клик на сайте компании energosale34.ru или в мобильном приложении.

«Долги недобросовестных потребителей негативно сказываются на стабильности энергосистемы региона. Мы проводим активную работу по их взысканию, в том числе при взаимодействии со службой судебных приставов, – отметили в ресурсоснабжающей организации. – Работа будет продолжена, и каждый неплательщик должен знать, что сэкономить за счет неоплаты долга не получится».