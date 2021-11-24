Экономика

«Волгоградэнергосбыт» взыскал более 100 млн рублей долгов с населения

Экономика 24.11.2021 10:06
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24.11.2021 10:06


Более 100 миллионов рублей задолженности за потреблённую электроэнергию взыскали специалисты «Волгоградэнергосбыта» с жителей Волгоградской области в ходе совместной работы с судебными приставами.
Так, в отношении злостных неплательщиков за 10 месяцев 2021 года вынесено:
– 3 625 постановлений о запрете регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества;
– 1 348 постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ,
– 16 665 постановлений о взыскании денежных средств в банках и Пенсионном фонде РФ, что позволяет списывать на погашение долга до 50 процентов заработной платы, пенсии или стипендии.
Закон  предусматривает целый набор мер, которые могут быть применены в отношении злостных неплательщиков: ограничение потребления электроэнергии, начисление пени, арест счетов и списание с банковских карт. Тогда как своевременная оплата счетов за электроэнергию гарантирует потребителям защиту от подобных неприятных сюрпризов.
Оплатить счета и задолженность по электроэнергии можно без комиссии в один клик на сайте компании energosale34.ru или в мобильном приложении.
«Долги недобросовестных потребителей негативно сказываются на стабильности энергосистемы региона. Мы проводим активную работу по их взысканию, в том числе при взаимодействии со службой судебных приставов, – отметили в ресурсоснабжающей организации. – Работа будет продолжена, и каждый неплательщик должен знать, что сэкономить за счет неоплаты долга не получится».

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