"Мы еще живые": в Волгограде супруги-пенсионеры 10 лет обитают в разрушенном доме







Из-за долгов по кредитам и коммуналке супруги-пенсионеры не могут выехать из разваливающегося на глазах аварийного дома в Краснооктябрьском районе Волгограда, почти все жители которых уже расселены. Пожилые люди вот уже около десяти лет вынуждены существовать в смертельно опасных условиях. «Стены могут упасть и убить нас в любой момент», - рассказал ИА «Высота 102» пенсионер Николай Кириченко.

Двухэтажный дом по адресу Поселок 4-й участок,11 трещит по швам - все окна выбиты, крыша местами отсутствует, а лестничные плиты в первом подъезде полностью обрушились. И процесс разрушения дома продолжается. «Каждую ночь слышно, как от дома отваливаются куски бетона», - переживает мужчина. В маленькой комнатушке супругам приходится жить без газа и отопления, из всех благ цивилизации у них есть только свет и вода. Но платежки за полный комплект коммунальных услуг до сих пор им приходят. «Это какое-то издевательство. Мы поэтому не платим за услуги, которые мы не получаем»,- сокрушается Ольга Хмелевская. Чтобы согреться, пенсионеры включают калориферы и спят в одежде. С недавнего момента к этим проблемам добавилась еще одна головная боль - наркоманы и похитители металла, которые вырвали уже все балки в доме.





По словам обитателей аварийного дома, почти каждую ночь в их дом пытаются проникнуть неизвестные люди. Незваных гостей не останавливает даже металлическая решетка на окнах. «Наркоманы пытались три раза сжечь нашу квартиру. Два раза мы тушили сами, а на третий пришлось вызывать пожарную бригаду»,- рассказала женщина. А однажды неизвестные напали на ее мужа и ударили его по голове. Тогда он еле спасся. «Если бы не наша собака, не знаю, как бы мы здесь выжили»,- рассказал мужчина, поглаживая домашнего питомца, огромного ротвейлера.





Сейчас супружеская пара еле сводит концы с концами. На двоих у них выходит около 15 тысяч рублей, так как от пенсии Ольги за вычетом долгов остается около 5 тысяч. Николай Кириченко не может позволить себе дорогие медикаменты, необходимые ему как инвалиду второй группы. «Приходится летом ходить на рыбалку, чтобы хоть как-то сэкономить деньги и купить на них таблетки», - рассказал он.

По словам мужчины, полуразваленный дом, построенных в 40-ых годах прошлого века, в 2012 году официально признали аварийным. Тогда из четырех семей удалось съехать только двум - одна семья почти сразу получила новую жилплощадь, другой по решению суда дали компенсацию на новую квартиру. «В доме осталась еще одна семья с тремя детьми и мы»,- пояснил мужчина. Но через какое-то время многодетные родители также не выдержали ужасающих условий и переехали на съемную квартиру. В этот же год пенсионер со своей нынешней женой, которая жила по соседству, решили расписаться. Они продали одну из комнат и стали жить в другой. Супруги мечтали получить компенсацию за аварийное жилье по федеральной программе переселения за оставшуюся комнату и купить на эти деньги домик за городом. Но мечте так и не суждено было сбыться.





В 2012 году из-за долгов по кредитам судебные приставы наложили на их маленькую комнатушку обременение, которое не позволило жильцам получить средства на новую жилплощадь. «Ранее нам предлагали переехать в общежитие, и мы бы с радостью уже переехали, но у меня инфекционное заболевание, по закону мне положена отдельная жилплощадь. Тем более, нам собирались дать комнату на пятом этаже, а у моей супруги профессиональное заболевание - износ суставов, она работала водителем трамвая 20 лет. Она просто не поднимется так высоко»,- рассказал пенсионер.

Целых семь лет им пришлось платить проценты и пени за просроченные долги. Какова была их радость, когда в 2019 году супруги получили письмо от судебных приставов, где сообщалось о снятии обременения. «По своей неосведомленности мы не знали, что по закону государство не может ограничить собственника в правах пользования, поскольку дом давно был признан аварийным и уже был снят с баланса»,- рассказали они. Но и эта радость оказалась недолгой. В марте 2020 года судебные приставы уведомили супругов о принятии повторных мер по ограничению их прав собственников. Когда пенсионеры расплатятся с долгами, а их накопилось уже 138 тысяч рублей, в том числе и за коммунальные услуги, они не знают. На это может уйти не один десяток лет. А значит, шансов уехать из дома-призрака у них практически нет.





"Мы здесь, наверное, и сгинем. Чиновники про нас уже забыли, только банки и приставы помнят, когда снимают деньги с пенсии, - едва не плачут пенсионеры. - Но мы еще живые!".

Недавно Николай и Ольга все-таки обратились за помощью к юристу. Соответствующие письма уже направлены в администрацию Краснооктябрьского района, но ответа супруги пока не получили.

На запрос редакции ИА "Высота 102" в администрации Волгограда пояснили, что Ольга Хмелевская оформила в собственность квартиру уже после признания дома аварийным. «В такой ситуации согласно действующему законодательству муниципалитет не имеет права предоставить жилье, и собственнику выплачивается денежная компенсация»,- пояснили они. Специалисты мэрии уже подготовили полный пакет документов, необходимый для выплаты компенсации собственнику. Согласно требованиям федерального законодательства, условия соглашения о произведении выплаты должны быть проверены нотариусом, сама сделка – заверена им же. «В ответ на обращение в нотариат специалисты получили уведомление о невозможности проведения данной операции до тех пор, пока с недвижимости не будет снято обременение»,- рассказали в администрации. Обременение наложено на собственника из-за долгов по оплате коммунальных услуг, которая до сих пор не погашена. Также в администрации рассказали, что в соответствии с действующими правовыми нормами аварийный дом не подлежит сносу, пока полностью не завершено его расселение. До завершения процедуры переселения горожан ответственность за содержание внутридомовых инженерных коммуникаций и прочего общедомового имущества несет обслуживающая жилой дом организация. В случае бездействия УК жителям необходимо обратиться в муниципальную жилищную инспекцию, сотрудники которой проведут проверку и обяжут организацию исправить все недочеты в оперативные сроки, посоветовали в мэрии.



















