Телеком

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Телеком 17.11.2021 14:35
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17.11.2021 14:35


«Ростелеком» объявляет о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» для представителей региональной медиасферы. Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».
К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.
«Летом 2021 года победители конкурса “Ростелекома” приезжали в Минцифры: общались с директорами департаментов, министром Максутом Шадаевым и его заместителями. Все наши гости продемонстрировали высокий уровень осведомленности о проектах министерства и интерес к технологиям. Сегодня “цифра” в каждом доме, она затрагивает все сферы нашей жизни. Большое количество услуг оказывается в цифровом формате: от оплаты штрафов ГИБДД до переписи населения. Охват — вся Россия. Конечно, граждане нашей страны должны быть максимально осведомлены о своих возможностях. Журналисты и блогеры — проводники этой информации. Мы будем рады снова видеть победителей конкурса “Ростелекома” в гостях», — сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.
«Одиннадцатый год подряд вместе с региональными журналистами и блогерами мы отправляемся в цифровое будущее. На этом пути нас поддерживают крупнейшие вендоры и системные интеграторы. Каждый раз мы стараемся привнести что-то новое в это путешествие, сделать конкурс интереснее и вовлечь в него еще больше участников. В следующем году победителей ждет поездка за Северный полярный круг и знакомство с технологическими площадками “Ростелекома” и Schneider Electric или в штаб-квартиру и на производственные объекты компании-партнера», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.
На конкурс принимаются материалы и сюжеты, опубликованные с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно, в номинациях:
• печатная пресса;
• телевидение;
• радио и подкасты;
• интернет-СМИ;
• социальные медиа.
Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать работы в две специальные номинации: «Умный город для жизни» отSchneider Electric и«Цифровой стиль жизни»от «Ростелекома».
«Мы рады продолжению сотрудничества с “Ростелекомом” в рамках конкурса “Вместе в цифровое будущее”. В этом году Schneider Electric поддерживает специальную номинацию “Умный город для жизни”. У нашей компании сложилось комплексное видение умного города будущего, которое подразумевает повсеместное внедрение концепции “Электричество 4.0”: использование “зеленой” и цифровой энергии, повышение энергоэффективности зданий, использование электротранспорта и создание безуглеродной городской инфраструктуры. Чтобы придать больший импульс развитию этой идеи, мы обратились к представителям региональной медиасферы. Уверены, что их знания и опыт помогут нам привлечь внимание широкой аудитории к этой актуальной теме», — подчеркнула вице-президент по маркетинговым и цифровым коммуникациям Schneider Electric в России Наталия Деянова.
«Участники конкурса дают возможность читателям расширить знания о “цифре” и разобраться в современных технологиях, которые проникли практически во все сферы нашей жизни. Развитие искусственного интеллекта, внедрение методов машинного обучения и других современных технологий актуально и для “Интерфакса” —компании, разрабатывающей передовые ИТ-сервисы для управления бизнес-рисками. Мы как крупнейшее негосударственное информагентство страны также заинтересованы в поиске новых дарований среди журналистов, способных просто и понятно писать о сложной теме как для отраслевых специалистов, так и для широкой аудитории», — рассказал главный редактор сайта Interfax.ru, член жюри конкурса Алексей Гапеев.
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.
В жюри федерального этапа войдут: 
Анна Ахмадиева — пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 
Алексей Гапеев — главный редактор сайта Interfax.ru;
Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily;
Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК;
Татьяна Белякова — корреспондент информационного агентства «Интерфакс»;
Олег Сальманов — главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика»;
Наталия Деянова — вице-президент по маркетинговым и цифровым коммуникациям Schneider Electric в России;
Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома».
Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2022 года.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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