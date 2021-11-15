



Сбербанк закрыл книгу заявок на дебютное размещение «зеленых» облигаций. Объем размещения составил 25 млрд рублей и был выбран инвесторами с существенной переподпиской.

Средства от пилотного выпуска будут направлены на финансирование кредитов на строительство солнечных электростанций. Ранее внешний верификатор (АКРА) подтвердил соответствие выпуска российским и международным ESG стандартам, а Московская биржа квалифицировала выпуск для включения в сектор устойчивого развития.

Александр Ведяхин, Первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Традиционно инвесторы-физические лица активно участвуют в размещениях Сбербанка, но их существенно возросший спрос на наш первый выпуск «зеленых» облигаций подтвердил актуальность экологической тематики на российском рынке. Высокий спрос, отразившийся в существенной переподписке, будет удовлетворен Сбербанком при следующих размещениях «зеленых» облигаций».

Срок облигаций составляет 2 года, доходность – 8,99% годовых.



