Волгоградцу грозит тюремный срок за продажу рогов сайгака

Расследования 14.11.2021 15:31
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14.11.2021 15:31
До шести лет лишения свободы грозит 51-летнему жителю Краснооктябрьского района Волгограда за незаконную продажу рогов сайгака за 4 тысячи рублей. Преступление было отягощено публикацией в интернете фотографий частей краснокнижного животного, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
По данным следствия, минувшим летом мужчина решил подзаработать и продать хранившиеся у него сайгачьи рога. Он сфотографировал их и разместил в интернете объявление о продаже, проиллюстрировав преступный товар. В августе объявление отследили сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Они задержали волгоградца при получении вырученных за рога денег.
Мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время его уголовное дело будет передано в суд.
Фото: ndenisov, ru.depositphotos.com.
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