Волгоградцу грозит тюремный срок за продажу рогов сайгака





До шести лет лишения свободы грозит 51-летнему жителю Краснооктябрьского района Волгограда за незаконную продажу рогов сайгака за 4 тысячи рублей. Преступление было отягощено публикацией в интернете фотографий частей краснокнижного животного, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, минувшим летом мужчина решил подзаработать и продать хранившиеся у него сайгачьи рога. Он сфотографировал их и разместил в интернете объявление о продаже, проиллюстрировав преступный товар. В августе объявление отследили сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Они задержали волгоградца при получении вырученных за рога денег.

Мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время его уголовное дело будет передано в суд.

Фото: ndenisov, ru.depositphotos.com.