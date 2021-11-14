«Лучшее лекарство для постковидников»: в оранжереях под Волгоградом открылся бал хризантем

Общество 14.11.2021 15:42
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14.11.2021 15:42
Ежегодный бал хризантем стартовал в оранжереях ботанического сада в Волжском. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», несмотря на жесткие антиковидные меры, это не помешало жителям Волгограда и Волжского полюбоваться выставкой с рекордным количеством сортов.
В этом году в коллекции оранжерей ботанического сада представили около 120 различных видов хризантем. Сотни красок, оттенков и полутонов создавали ощущение праздника. Глаза у посетителей разбегались, ведь специально к выставке сотрудники учреждения вырастили более 20 тысяч черенков цветка, который по праву называют королевой осени.
Восторженные посетители, как зачарованные, ходили от одной плантации хризантем к другой, фотографировались на фоне цветов и не могли надышаться головокружительным ароматом. Некоторые признавались, что приезжают сюда каждый год, чтобы избавиться от осенней хандры и депрессии. "Переболела ковидом с последствиями для здоровья, - рассказала пенсионерка Светлана Георгиевна. - Но здесь вообще забыла про свои болячки. Даже одышка пропала".
Гости выставки, между тем, могут проголосовать за одну из лучших представительниц королевы осени в оранжереях ботсада. Каждый посетитель найдет свою хризантему, которая окажется для него самой красивой и очаровательной. Претендовать на звание королевы бала может любой сорт цветка. Посетителям выставки особенно понравилась тематические фотозоны «Краски осени» с плетеными кашпо и корзинами, наполненными овощами и фруктами. В очереди за красивыми фото выстраивались целыми семьями.
Из-за эпидемиологической обстановки и действующими в регионе ограничениями посетить бал хризантем можно в составе небольших групп по предварительной записи. Для входа необходим QR-код о вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании. Выставка цветов продлится до 21 ноября.
Вся палитра красок выставки представлена в фоторепортаже ИА "Высота 102".
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