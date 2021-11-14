В парикмахерских Волгограда из-за QR-кодов подняли цены





В волгоградских парикмахерских и салонах красоты из-за введения QR-кодов снизилось количество посетителей. По этой причине владельцы вынуждены были поднять цены. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, если раньше самая простая стрижка обходилась в 250-300 рублей, то теперь – в 300-350 рублей. При этом сотрудники парикмахерских жалуются не только на отток клиентов, но и на необоснованные претензии в свой адрес. «Люди очень злые, возмущаются, что теперь надо показывать коды о перенесенной болезни или вакцинации. Причем недовольны и те, у кого такие коды есть. Мы уже устали объяснять, что не мы это все придумали и, если мы обслужим клиента, у которого нет QR-кода, нас оштрафуют на крупную сумму», - объясняют сотрудники заведений.

Между тем, на снижение потока клиентов жалуются в том числе владельцы общепита, магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Причина все та же – обязательное наличие QR-кодов. При этом многие волгоградцы, которые переболели коронавирусом или сделали прививку, в соцсетях заявляют, что не будут ходить в магазины и кафе «из принципиальных соображений», чтобы не подвергать себя унизительной для многих процедуре демонстрации персональных данных. «И еду, и одежду можно заказать по интернету», – объясняют они.