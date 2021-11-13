Волгоградская облдума закупила новогодние шары и пакеты на 500 тысяч рублей

Расследования 13.11.2021 10:29
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13.11.2021 10:29
Более полмиллиона рублей бюджетных средств потратила Волгоградская областная дума на закупку сувенирных товаров – новогодних шаров и пакетов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте госзаказов протоколы подведения итогов аукционов, так, приобретение 125 наборов елочных шаров в подарочной упаковке обошлось в 372 тысячи рублей. Еще в 35 тысяч рублей обошлась покупка 100 шаров. Елочные украшения поставит депутатам предприниматель Н.А.Заборовская. Также 114 тысяч рублей по итогам проведенного аукциона будет потрачено на приобретение 800 бумажных пакетов с крепким дном.
Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о намерении аппарата регпарламента приобрести сувениры на крупную сумму.
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