В Волгоградской области 1,15 миллиона жителей привились от COVID-19





1,15 млн жителей Волгоградской области сделали прививки от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день план по иммунизации населения выполнен на 70%, сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве.

По информации облдрава, защиту от COVID-19 в том числе получили 80,5 тысячи медработников, почти 95 тысяч специалистов сферы образования, более 358 тысяч представителей профессий из других групп риска. Кроме того, вакцинацию прошли 314 тысяч жителей старше 60 лет, 183 тысячи людей с хроническими заболеваниями.

Медики напоминают, что для формирования устойчивого иммунитета должно пройти не менее 21 дня после введения второго компонента вакцины. Также не стоит пренебрегать мерами индивидуальной защиты и после полного курса вакцинации, особенно в период подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.



