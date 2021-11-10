Инвесторы волгоградских концессий пошли на мировую

Экономика 10.11.2021 17:48
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10.11.2021 17:48
Концессии водо- и теплоснабжения в Волгограде заключили мировые соглашения с инвесторами на предмет урегулирования задолженности из-за неисполнения концессиями своих обязательств по облигациям. Мировая будет действовать до полного исполнения эмитентом ценных бумаг и инвесторами своих обязательств, сообщили в пресс-службе компаний.
Это решение позволит урегулировать вопросы по облигационным займам и обеспечит гарантии для инвесторов. «Заключенное мировое соглашение – результат организованной системной работы, проводимой Концессиями со своими инвесторами», – говорится в официальном сообщении ресурсоснабжающих компаний.
Напомним, ранее в соответствии с нормами ГК РФ владельцы облигаций и их представители обратились в суд в связи с неисполнением Концессиями обязательств о досрочном погашении долговых ценных бумаг. В результате заключения мировых соглашений все ранее возбужденные арбитражным судом Волгоградской области производства будут прекращены.
Эти мероприятия не влияют на производственную деятельность «Концессий тепло- и водоснабжения»: оказание услуг проходит в штатном режиме, компании осуществляют все текущие платежи в адрес своих контрагентов, подчеркнули в пресс-службе. В настоящее время объем инвестиций, вложенных в водопроводно-канализационное хозяйство, составляет 6,5 млрд руб. В модернизацию теплового хозяйства концессии направили 4,7 млрд руб.
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