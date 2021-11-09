Банду наркоторговцев из Москвы и Волгограда будут судить в Смоленске





Смоленский областной суд рассмотрит уголовное дело восьмерых жителей Волгоградской и Московской областей, обвиняемых в приобретении, хранении, покушении на сбыт и контрабанде наркотиков. Банда торговала запрещенными веществами бесконтактным способом с помощью интернета, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Правоохранительные органы задержали членов ОПГ в мае 2020 года. Во время операции у двоих из них были изъяты наркотики и психотропные вещества, приобретенные для личного потребления. Один из сообщников незаконно перевез партию наркотиков через госграницу в Беларусь.

Дата первого заседания в Смоленском областному суде в настоящее время не назначена.

Фото: Google Maps.