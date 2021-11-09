Банду наркоторговцев из Москвы и Волгограда будут судить в Смоленске

Расследования 09.11.2021 20:01
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09.11.2021 20:01
Смоленский областной суд рассмотрит уголовное дело восьмерых жителей Волгоградской и Московской областей, обвиняемых в приобретении, хранении, покушении на сбыт и контрабанде наркотиков. Банда торговала запрещенными веществами бесконтактным способом с помощью интернета, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Правоохранительные органы задержали членов ОПГ в мае 2020 года. Во время операции у двоих из них были изъяты наркотики и психотропные вещества, приобретенные для личного потребления. Один из сообщников незаконно перевез партию наркотиков через госграницу в Беларусь.
Дата первого заседания в Смоленском областному суде в настоящее время не назначена.
Фото: Google Maps.
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